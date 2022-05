കൊച്ചി∙ തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ജോ ജോസഫിന്റെ വ്യാജ വിഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത കേസിൽ പിടിയിലായത് ലീഗുകാരനെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് എം.സ്വരാജ്. സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പിന്‍വലിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് മാപ്പുപറയണം. ജോ ജോസഫിനെതിരായ വ്യാജ വിഡിയോക്കേസില്‍ പ്രധാനപ്രതി പിടിയിലായതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ലത്തീഫിനെയാണ് ട്വിറ്ററിൽ വ്യാജ വിഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കോയമ്പത്തൂരിൽനിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. നിലവിൽ എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിലുള്ള ഇയാളെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.

English Summary : M Swaraj on arrest of main accused on fake video case