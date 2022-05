ഭർതൃവീട്ടുകാർ മർദിച്ചു; രോഷാകുലയായ യുവതി 6 മക്കളെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ് കൊന്നു

മുംബൈ ∙ കുടുംബവഴക്കിനു പിന്നാലെ 6 മക്കളെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തി മാതാവ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റായ്ഗഡ് ജില്ലയിൽ ഖാരാവല്ലി മഹാഡിലാണു ദാരുണ സംഭവം. കൊല്ലപ്പെട്ട ആറു മക്കളിൽ 5 പേരും പെൺകുട്ടികളാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം.

18 മാസം മുതൽ‌ 10 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണു മരിച്ചത്. തലസ്ഥാന നഗരമായ മുംബൈയിൽനിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണു കുറ്റകൃത്യം നടന്ന പ്രദേശം. 30 വയസ്സുകാരിയായ സ്ത്രീയാണു കൃത്യം നടത്തിയത്. ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ മർദിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിലാണു യുവതി അതിക്രൂരമായി പെരുമാറിയതെന്നാണു സൂചനയെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: 6 Children Dead After Mother Throws Them Into Well In Maharashtra: Police