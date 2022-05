‘ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്കാകില്ല, രാജ്യമുണ്ട് കൂടെ’: 4000 കുട്ടികൾക്ക് കത്തെഴുതി മോദി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പിഎം കെയർസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 4000 കുട്ടികൾക്കു കത്തുകളെഴുതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അനാഥരായി കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ടാണു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കത്ത്. പോരാട്ടങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും നല്ലതിലും മോശത്തിലും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നു ഉറപ്പു നൽകു‌ന്നെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കത്തിൽ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ രക്ഷിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളെയാണു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

‘‘നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ വലിയ പിന്തുണയാണു നൽകുക. മാതാപിതാക്കൾ ശരിയും തെറ്റും നിങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരും. നിങ്ങള്‍ക്കു വഴികാട്ടാൻ അവരുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളോടൊപ്പമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മുൻപില്ലാത്ത വിധം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളുടെ വിയോഗം നികത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബമെന്ന നിലയില്‍ ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ഒറ്റയ്ക്കാകില്ല. ഈ രാജ്യമാകെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മികച്ച ഭാവിക്കായി രാജ്യം എടുത്ത പ്രധാന തീരുമാനമാണ് പിഎം കെയർസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ പദ്ധതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്വതന്ത്രമായി സ്വപ്നം കാണാം. സ്വപ്നങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതിനു നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമുണ്ടാകും.

ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ്, ലോകം ഇന്നുള്ള പോലെ ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവരുടെ അമ്മയെ നഷ്ടമായത്. അന്ന് എന്റെ മാതാവ് വളരെ ചെറുപ്രായമായിരുന്നു. സ്വന്തം അമ്മയുടെ മുഖം പോലും അവര്‍ക്ക് ഓർമയില്ല. അമ്മയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലാണ് അവർ ജീവിച്ചത്. എങ്ങനെയായിരിക്കാം അവർ വളർന്നതെന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. എനിക്കു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വേദനയും ഹൃദയത്തിലെ സംഘർഷവും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും’’– കത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എഴുതി. പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ 4000 കുട്ടികൾക്കാണു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കത്തു ലഭിക്കുക.

കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉന്നത പഠനത്തിനായി വായ്പാ സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കും. 18 വയസ്സു തികയും വരെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സുണ്ടാകും. 18 വയസ്സുവരെ എല്ലാ മാസവും സാമ്പത്തിക സഹായവും കുട്ടികൾക്കു ലഭിക്കും. 23 വയസ്സു പൂർത്തിയാകുമ്പോള്‍ പിഎം കെയർസ് പ്രകാരം 10 ലക്ഷം രൂപ സഹായമായി നൽകും. ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസുവരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികൾക്ക് വർഷം 20,000 രൂപ വാർഷിക സ്കോളർഷിപ്പുണ്ട്. ഐഐടി, ഐഐഎം പോലുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതിനായി വർഷം 2.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പും 50,000 എക്സ്ഗ്രേഷ്യയായും ലഭിക്കും. പദ്ധതിയുടെ പാസ് ബുക്കും ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻ മന്ത്രി ജന്‍ ആരോഗ്യ യോജന പദ്ധതിയുടെ ഹെൽത്ത് കാർഡും കുട്ടികൾക്കു നൽകും.

