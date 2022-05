വിജയത്തിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കോൺഗ്രസ് തകർത്തു, ഇനി അവരുമായി ചേരില്ല: പ്രശാന്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസുമായി ഇനി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമെന്ന തന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കോൺഗ്രസ് തകർത്തുവെന്നാണ് പ്രശാന്തിന്റെ ആരോപണം. ബിഹാറിൽ, മുൻ ആർജെഡി നേതാവ് രഘുവംശ് പ്രസാദ് സിങ്ങിന്റെ വൈശാലിയിലെ വീട്ടിൽ, ജൻ സുരാജ് യാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു പ്രശാന്തിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ. 10 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജയിച്ചപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പരാജയപ്പെട്ടു. അതു ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിനെ സഹായിച്ചപ്പോഴാണെന്നും വിവിധ പാർട്ടികളുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം വിശദീകരിച്ച് പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

‘2011–2021 വരെ 11 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽമാത്രമേ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതു യുപിയിൽ കോൺഗ്രസിനായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ്. 2015ൽ ബിഹാറില്‍ ജയിച്ചു. 2017ൽ പഞ്ചാബ് നേടി. 2019ൽ ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിക്കൊപ്പം ആന്ധ്ര പ്രദേശ് പിടിച്ചു. തമിഴ്നാടും ബംഗാളും നേടി. ഈ 11 വർഷത്തിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാത്രമേ കൈവിട്ടുപോയുള്ളൂ. അത് 2017ലെ യുപി തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാർട്ടിയുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചത്’ – കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

‘ഒരിക്കലും ഉള്ളിൽത്തന്നെ യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാത്ത പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. നിലവിലെ പാർട്ടി മേധാവികൾ അവർക്കൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെയും താഴോട്ടുകൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ ചെന്നാൽ എനിക്കും താഴ്ചയുണ്ടാകും’ – വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.

രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പുരിൽ വച്ച് നടന്ന ചിന്തൻ ശിബിരം ഒരു പരാജയമാണെന്നും ഈ വർഷം ഗുജറാത്തിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്നും പ്രശാന്ത് നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Congress spoiled my track record, won't work with the party: Prashant Kishor