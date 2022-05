കുൽഗാം∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ അധ്യാപികയെ ഭീകരർ വെടിവച്ചുകൊന്നു. ഹിന്ദു മതവിഭാഗത്തിൽപെട്ട കുല്‍ഗാം സ്വദേശിനി രജനി ഭല്ലയ്ക്കാണു വെടിയേറ്റത്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഭീകരരെ എത്രയും പെട്ടെന്നു കണ്ടെത്തി പിടികൂടുമെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കുൽഗാം ഗോപാല്‍പുരയിലെ ഹൈസ്കൂളിൽവച്ചാണ് അധ്യാപികയ്ക്കു നേരെ വെടിവയ്പുണ്ടായത്. പ്രദേശം ഒഴിപ്പിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ കശ്മീരിൽ ആക്രമണങ്ങൾ പതിവാകുകയാണെന്നു പരാതി ഉയരുന്നതിനിടെയാണു അധ്യാപിക കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അതേസമയം അവന്തിപുരയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ട് ഭീകരരെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചത്. ത്രാൽ സ്വദേശി ഷാഹിദ് റാദർ, ഷോപിയാനിലെ ഉമർ യൂസഫ് എന്നിവരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരിൽനിന്ന് എകെ–47 തോക്കുകളടക്കം പിടിച്ചെടുത്തു.

English Summary: Teacher Dies After Terrorists Shoot Her In Jammu and Kashmir's Kulgam