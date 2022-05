തോക്കു ചൂണ്ടി കാറും ഡ്രൈവറെയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ കേസ്: രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി ∙ ആലുവയിൽ തോക്കു ചൂണ്ടി ഡ്രൈവറെയും കാറും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ. ഒന്നാം പ്രതി ഇടപ്പിള്ളി മുട്ടായിൽ അബ്ദുൽ മനാഫ് (43), ഇയാളുടെ സഹായിയും ഡ്രൈവറുമായ തൃശൂർ കോലുമുറ്റം മണപ്പാട്ട് ചാരുദാസ് (43) എന്നിവരെയാണ് ആലുവ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മനാഫാണ് തോക്കു ചൂണ്ടിയത്. ഇയാളിൽനിന്ന് തോക്ക് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാറിൽ കടത്തിയ നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ.

ഇപ്പോൾ പിടിയിലായവർ ഉൾപ്പടെ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. സംഭവ ശേഷം മഹാരാഷ്ട്ര, ബെംഗളുരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതികൾ എറണാകുളത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണു പിടിയിലായത്. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.കാർത്തിക്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇവരെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു.

കേസിൽ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ മുജീബ് ഉൾപ്പെടെ ഒൻപതു പേരെ നേരത്തേ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. മുജീബിനു കൊണ്ടുവന്ന നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നം തട്ടിയെടുക്കാൻ മുജീബ് തന്നെ സുഹൃത്തായ അബ്ദുൽ മനാഫിന് ക്വട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. പുകയില ഉൽപന്നവും കാറും തട്ടിയെടുത്ത് മറിച്ചു വിൽക്കുകയിരുന്നു ഇയാളുടെ ലക്ഷ്യം.

മാർച്ച് 31ന് പുലർച്ചെ കമ്പനിപ്പടി ഭാഗത്തു വച്ചാണ് പുകയില ഉൽപന്നവുമായി കാറിലെത്തിയ പൊന്നാനി സ്വദേശി സജീറിനെ എട്ടംഗ സംഘം തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വാഹനമുൾപ്പെടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. സജീറിനെ മർദിച്ച് അവശനാക്കി കളമശേരിയിൽ ഇറക്കി വിട്ട ശേഷം ഫോണും കാറുമായി സംഘം കടക്കുകയായിരുന്നു.

വാഹനങ്ങളും പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഒന്നാം പ്രതിയുടെ ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ വച്ചാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നത്. ഇയാളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരാണ് പ്രതികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽനിന്ന്, മനാഫ് മുൻപ് നെടുമ്പാശേരിയിൽനിന്നും പുകയില ഉൽപന്നവും കാറും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എസ്എച്ച്ഒ എൽ. അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്.

English Summary: Two arrested for Kidnapping car and driver in Aluva