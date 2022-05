റഷ്യൻ എണ്ണ വിലക്കാൻ യൂറോപ്: ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാൻ പുട്ടിൻ?

മോസ്കോ∙ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (ഇയു) റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്കു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന് ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. യൂറോപ്പ് വാങ്ങുന്ന എണ്ണ ഏഷ്യയിലേക്കു കയറ്റി അയയ്ക്കാനാണ് പുട്ടിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇയുവിന്റെ വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽവന്നാൽ 10 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമാണ് ഒരുവർഷം റഷ്യയ്ക്ക് കയറ്റുമതി വരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുക.

യൂറോപ്പ് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിൽ എത്ര രാജ്യങ്ങൾ അവ വാങ്ങുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ശ്രീലങ്ക, ഇന്തൊനീഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇവ വാങ്ങി ശുദ്ധീകരിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നൈപുണ്യവും മറ്റുമില്ല. ഉയർന്ന തോതിൽ സൾഫ്യൂറിക് ഉൾപ്പെടുന്ന എണ്ണയാണ് റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന ഉറാൽസ് ക്രൂഡ്.

ചൈനയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഉറാൽസ് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ട്. ലോക്ഡൗണിനുശേഷം ചൈന വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലയിൽ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഔദ്യോഗിക, സ്വകാര്യ റിഫൈനറികൾ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ കൂടുതൽ താൽപര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും യഥാർഥത്തിൽ എത്രത്തോളം വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല.

English Summary: Putin Likely To Get Even More Dependent On India