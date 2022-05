‘ഞങ്ങൾ അഴിമതി സഹിക്കില്ല, പക്ഷേ സത്യേന്ദറിനെതിരായ കേസിൽ സത്യമില്ല’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവും ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ സത്യേന്ദർ ജെയിനിനെ കള്ളപ്പണക്കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ എതിർത്തു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌‍‌രിവാൾ. സത്യേന്ദർ ജെയിനിന് എതിരായ കേസിൽ സത്യമില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാലുള്ള കേസാണെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

‘ഞങ്ങൾ ഒരുതരത്തിലുള്ള അഴിമതിയും സഹിക്കില്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. പഞ്ചാബിൽ അഴിമതി കാണിച്ച മന്ത്രിക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ നടപടിയെടുത്തു. ഒരു ഏജൻസികളെയും അതിനായി കാത്തിരിക്കില്ല. സത്യേന്ദർ ജെയിനിന്റെ കേസ് ഞാൻ പഠിച്ചു. അതിൽ സത്യമില്ലെന്നു മനസ്സിലായി. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാണ് കേസിനു പിന്നിൽ’– കേജ്‌രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി.

കേജ്‍രിവാളിന്റെ വിശ്വസ്തരിൽ ഒരാളാണു ജെയിൻ. ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നെന്നു ജനുവരിയിൽ കേജ്‌രിവാൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കൊൽക്കത്തയിലെ കമ്പനിയുമായി ഹവാല ഇടപാടു നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണു ജെയിനിനെതിരെ കേസ്. ജെയിനിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കമ്പനികളുടെയും പേരിലുള്ള 4.81 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു.

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുംമുൻപ് ജെയിൻ കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. 2015–16ൽ ജെയിൻ കൊൽക്കത്തയിലെ കമ്പനിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച 4.81 കോടി രൂപ വ്യാജ ക‌മ്പനിയിലേക്കു മാറ്റിയതായി ഇഡി പറയുന്നു. ജെയിനിന് ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള 4 കമ്പനികളിലെ പണത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് വ്യക്തമാക്കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് 2017ൽ സിബിഐ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

