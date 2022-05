വോട്ടുബാങ്കുകൾ മാറുമോ, കൂടെ നിൽക്കുമോ? മനസ്സിലെന്ത്? ആരെ വരിക്കും തൃക്കാക്കര?

കൊച്ചി∙ ഇന്ന്, മേയ് 31ന്, വിധിയെഴുതാൻ ഒരുങ്ങുന്ന തൃക്കാക്കരയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? ഈ നിമിഷം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച ചോദ്യം മറ്റൊന്നല്ല. അതിന്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കുക അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. പക്ഷേ ചില സൂചനകൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആരായിരിക്കും തൃക്കാക്കരയിൽ മുന്നിലെത്തുക? മണ്ഡലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വിലയിരുത്തുകയാണ് മലയാള മനോരമ സീനിയർ സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് സുജിത് നായർ.

∙ ആരാണു തൃക്കാക്കരയിൽ മുന്നിൽ?

തൃക്കാക്കര അടിസ്ഥാനപരമായി കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും ആധിപത്യം ഉള്ള മണ്ഡലമാണ്. മണ്ഡല പുനർനിർണയ വേളയിൽ തൃക്കാക്കര രൂപീകൃതമായതു തന്നെ കോൺഗ്രസിന് അനായാസം ജയിക്കാവുന്ന സീറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ്. ആ മണ്ഡലം ഉന്നമിട്ട ഒരു മുൻമന്ത്രിയാണ് അതിനു മുൻകൈ എടുത്തത്. പക്ഷേ ഒടുവിൽ ആ സീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചില്ല. പകരം മത്സരിച്ച ബെന്നി ബഹനാന് ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായി. പിന്നീടു നടന്ന രണ്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പി.ടി.തോമസിന് ആ ഭൂരിപക്ഷം എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിന്റെ മാർജിനിലാണ് അദ്ദേഹം ജയിച്ചുവന്നത്.

പി.ടി.തോമസും ഭാര്യ ഉമ തോമസും.

അതായത് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിൽ അവിടെ പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അതൊരു നിസ്സാരമായ അന്തരമല്ല. രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാരാണ് തൃക്കാക്കരയിൽ ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ യുഡിഎഫിനേക്കാൾ 10% വോട്ടിന്റെ പിന്നിലായിരുന്നു എൽഡിഎഫ്.

ഈ ‘പിന്നോക്കാവസ്ഥ’ മറികടന്നാലേ എൽഡിഎഫിന് തൃക്കാക്കരയിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതായത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും യുഡിഎഫിന് വോട്ടു ചെയ്തിരുന്നവരിൽ ഒരു നല്ല വിഭാഗം മാറി എൽഡിഎഫിന് കുത്തണം. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം തൃക്കാക്കരയിൽ‍ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് യഥാർഥ ചോദ്യം. അതിന്റെ ഉത്തരം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജയിയെ നിർണയിക്കും.

∙ ഉമയുടെ സൗമ്യതയോ ജോയുടെ ചുറുചുറുക്കോ?

ഏതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്ഥാനാർഥിനിർണയം വിജയപരാജയങ്ങൾക്കു നിർണായകമാണ്. രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കാത്ത തൃക്കാക്കര പോലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അതു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ്. അപ്പോൾ ഉമ തോമസോ ഡോ.ജോ ജോസഫോ? അതുമല്ലെങ്കിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി എ.എൻ. രാധാകൃഷ്ണനുള്ള സ്വീകാര്യത എത്ര?

പ്രചാരണത്തിനിടെ ഉമ തോമസ്.

‌പിടി തോമസിന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൃക്കാക്കര ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ആ സീറ്റ് ആഗ്രഹിച്ച ഒട്ടേറെ പേർ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപരിചിത അല്ലാത്ത പി.ടി.തോമസിന്റെ ഭാര്യ ഉമ തോമസിനെ നിർത്താൻ കോൺഗ്രസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കുറച്ചു സഹതാപ വോട്ടുകൾ അവർ നേടിത്തരുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമല്ല. പിടിയെ അറിയാവുന്ന എല്ലാ കോൺഗ്രസുകാർക്കും ഉമ പ്രിയങ്കരിയായ സഹോദരിയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിലെ ഉന്നതനായ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞത് അവരിലെ ‘സഹജമായ വിനയം’ ആണ് സ്ഥാനാർഥിത്വം ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായത് എന്നാണ്. പൊക്കം കുറ‍ഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ സ്ത്രീയാണ് ഉമ. പക്ഷേ അവർ ചുറ്റും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത്, പുതിയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും ‘പോസിറ്റിവ് വൈബുകളാണ്’. ഇരുത്തം വന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരിയെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഉമയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ.

ഡോ.ജോ ജോസഫിന്റെ ചിത്രങ്ങളുള്ള ടി–ഷർട്ടുമായി ഇടതു പ്രവർത്തകർ.

പ്രശസ്ത കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറത്തിന്റെ ടീമിലുള്ള ‍ഡോ. ജോ ജോസഫിനെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥിയായി എൽഡിഎഫ് പെട്ടെന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത് തൃക്കാക്കരയിലെ വോട്ടർമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തെയും അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. വളരെ പെട്ടെന്ന് ജോ തൃക്കാക്കരക്കാർക്ക് പരിചിതനായി മാറി. തമ്മനത്തു വച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ചു പൂവുകളുണ്ട്. വോട്ടു ചോദിച്ച് നടക്കുന്നതിനിടെ ആരോ സമ്മാനിച്ചതാണ്. മുറിക്കയ്യൻ ഷർട്ടും ഒരു സാധാരണ മുണ്ടും ചെരിപ്പും ധരിച്ച് അതിവേഗം ഒരു സ്ഥാനാർഥിയുടെ പരിവേഷം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജോ. സൗമ്യതയും കുലീനത്വവുമാണ് ഉമ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ‍ ചുറുചുറുക്കും ഊർജവുമാണ് ജോയുടെ പ്രത്യേകത.

ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി എ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണനൊപ്പം സുരേഷ് ഗോപി. ചിത്രം: ജോസ്‌കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

രണ്ടു പേരെയും കാണുന്നത് രണ്ടു തരം വികാരങ്ങളാകും വോട്ടർമാരിൽ നിറയ്ക്കുക. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയായി കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉമയെ കാണുമ്പോൾ വോട്ടർമാർക്കു തോന്നാം.‍ഡോക്ടർ പരിവേഷം മാറ്റിവച്ച് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ തയാറുള്ള സുഹൃത്തായി ജോയെ അവർ വിചാരിക്കാം. ‘എഎൻആർ’ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ തൃക്കാക്കരയ്ക്കു പരിചിതനാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി എ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ മുഖവുര വേണ്ട. ഒരു ‘വല്യേട്ടൻ’ ആയാണ് പലരും അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്.

∙ വോട്ടുബാങ്കുകൾ മാറുമോ കൂടെ നിൽക്കുമോ?

സിപിഎം നേതാവായ ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് കിട്ടാവുന്ന വോട്ടുകൾ വച്ച് തൃക്കാക്കരയിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഡോ. ജോ ജോസഫിലേക്ക് എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തെ എത്തിച്ചത്. കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉറച്ച രാഷ്ട്രീയ വോട്ടുകൾ സിപിഎമ്മിനുണ്ട്. എന്നാൽ തൃക്കാക്കരയിൽ അത്തരം വോട്ടുകൾ ഗണ്യമായ തോതിൽ ഉണ്ടെന്ന് പാർട്ടിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കപ്പുറമുള്ള വോട്ടു കൂടി ലഭിക്കണം. ‌‌

തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനൊപ്പം പ്രചാരണത്തിനിടെ ഡോ.ജോ ജോസഫ്. ചിത്രം: മനോരമ

‘സഭാ പരിവേഷ’ത്തോടെ ജോയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതും പി.സി.ജോർജ് വേണ്ടാത്തത് ശബ്ദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതും യുഡിഎഫിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുബാങ്ക് കുലുക്കുക എന്നതു ലക്ഷ്യമിട്ടു തന്നെ. ജോയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകളിൽ ഒരു പങ്കും സിപിഎമ്മിന്റെ സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം മുസ്‌ലിം വോട്ടുകളിൽ ഒരു വിഹിതവും നേടിത്തരുമെന്ന് സിപിഎം ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഒരു പ്രഫഷണൽ ആയ ജോയെ ഡോക്ടർ സമൂഹവും അവർക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഭാഗങ്ങളും തുണയ്ക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഉമ തോമസ് പ്രചാരണത്തിനിടെ.

ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടക്കാൻ പോകില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് യുഡിഎഫ്. വർഷങ്ങളായി കൈപ്പത്തിക്കു വോട്ടു ചെയ്ത് ശീലമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ‍ അതിനു പകരം അരിവാൾ ചുറ്റികയ്ക്ക് വോട്ടു നൽകുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല. സിപിഎമ്മിന്റെ ലാക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആ വിഭാഗത്തെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള നല്ല അധ്വാനം യുഡിഎഫ് നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. കുടുംബ സംഗമങ്ങളിൽ മു‌സ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയായിരുന്ന പി.ടി.തോമസിന് ഇടതുപക്ഷ വോട്ടുകളും ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നത് രഹസ്യമല്ല. പി.ടിയുടെ ഭാര്യയെ അതേ സ്നഹത്തോടെ ആ വിഭാഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചോർച്ച ഇടതു ക്യാംപിൽ നിന്നു തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്കു പോകുമായിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ വോട്ട് ഉമ തടുത്തു നിർത്തുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വിചാരിക്കുന്നു. 2021ൽ ട്വന്റി ട്വന്റിക്കു ചോർന്നുപോയ വോട്ടുകളിൽ ഒരു പങ്ക് കൂടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അനായാസ ജയം തന്നെയാണ് യുഡിഎഫ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ തവണ പതിനയ്യായിരത്തിലേറെ വോട്ടു നേടിയ ബിജെപി ഇത്തവണ അതു വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കൊച്ചി കോർപറേഷനിലും അയൽ മണ്ഡലമായ തൃപ്പൂണിത്തുറ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വിജയം അവരുടെ പ്രതീക്ഷ കൂട്ടുന്നു. ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും കേന്ദ്ര ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്റെയും ശ്രമങ്ങൾ തൃക്കാക്കരയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കൂടെന്നില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. 2021ലും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ബിജെപി പിടിച്ചാൽ അതു യുഡിഎഫിനോ എൽഡിഎഫിനോ ക്ഷീണം എന്നതു ചോദ്യമാണ്.

∙ എറണാകുളത്തെ യുഡിഎഫോ കേരളത്തിലെ എൽഡിഎഫോ?

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിസഭ ആകെയും സിപിഎം നേതൃത്വം അപ്പാടെയും ഇടിച്ചു കയറിയപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ല ഒഴിച്ച് ഏതിടത്തും കോൺഗ്രസ് ഒന്നു വിറച്ചേനെ. എന്നാൽ നേതൃനിരയുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും കാര്യത്തിൽ സമ്പന്നമായ എറണാകുളത്ത് എൽഡിഎഫിന്റെ പ്രചാരണ രഥത്തിനു മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് കുലുങ്ങിയിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ ക്ഷീണത്തിനു ശേഷം ബിജെപിയും അവിടെ സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്.

എറണാകുളത്തും തൃക്കാക്കരയിലും യുഡിഎഫിനുള്ള സ്വാധീനവും പിടിയുടെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ഉമയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയുമാണ് പോളിങ്ങിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെങ്കിൽ സീറ്റ് അനായാസം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നു യുഡിഎഫ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതേസമയം രണ്ടു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തുടർച്ചയായി യുഡിഎഫിനെ പിന്തള്ളുക വഴി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടതു മുന്നണി കൈവരിച്ച മേൽക്കെ അവഗണിക്കുക അവർക്കും എളുപ്പമാകില്ല. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആ ഇടതുമേധാവിത്തം തൃക്കാക്കരയിലും പ്രതിഫലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് എൽഡിഎഫും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; അത് അവർക്ക് ഒരു അട്ടിമറി ജയം സമ്മാനിക്കുമെന്നും. സിൽവർ ലൈൻ അടക്കമുള്ള വികസനപദ്ധതികളുടെ ഹിത പരിശോധനയും ഈ വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നതിനാൽ തൃക്കാക്കരയിലെ പ്രകടനം പിണറായി സർക്കാരിനും നിർണായകമാണ്.

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രബുദ്ധരാണ് തൃക്കാക്കരയിലെ വോട്ടർമാർ എന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ ചുറ്റും നടക്കുന്ന വൻ രാഷ്ട്രീയപ്പോരിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഫലം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്തിനെപ്പറ്റിയും അജ്ഞരായ വോട്ടർ‍മാരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നു പറയാതെ വയ്യ. അന്യജില്ലക്കാരനായ ഒരു യുഡിഎഫ് എംഎൽഎ തൃക്കാക്കരയിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ വോട്ടു തേടി എത്തിയപ്പോഴത്തെ സംഭാഷണം അതിനു തെളിവാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ എന്തു കൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനായ വോട്ടറുടെ ചോദ്യം. പി.ടിയുടെ വിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം എന്നായി സംശയം. അടുത്ത സന്ദേഹം കേട്ട് എംഎൽഎ തലയിൽ കൈവച്ചു പോയി. ‘‘താങ്കൾ കൊച്ചിക്കാരനല്ലല്ലോ? പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ?!!’’

ഇവിടെ ജനവിധി നിർണയിക്കുന്നത് ഇത്തരം വോട്ടർമാർ കൂടിയാണെന്ന കാര്യം മുന്നണികൾ മനസ്സിൽ വച്ചേ പറ്റൂ.

English Summary: What Hides Behind in Thrikkakara Voters' Minds? Analysing Bypoll 2022