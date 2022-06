വാഷിങ്ടൻ∙ റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന സൂചന നൽകി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. യുക്രെയ്ന് അത്യാധുനിക റോക്കറ്റുകളും യുദ്ധസാമഗ്രികളും നൽകാൻ യുഎസ് തയാറാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അറിയിച്ചു. പുതിയ ആയുധങ്ങൾ യുക്രെയ്ന്റെ ദീർഘദൂര ലക്ഷ്യങ്ങളെ കൃത്യമായി പ്രഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നൂതന സംവിധാനങ്ങളുള്ളതാണെന്നും ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കി. യുക്രെയ്ന്റെ 80 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തെ വരെ തകർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന യുഎസ് നിർമിത ഹൈ മൊബിലിറ്റി ആർട്ടിലെറി റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റ(എച്ച്ഐഎംഎആർഎസ്)മാണ് യുഎസ് യുക്രെയ്നു കൈമാറുന്നത്.

എന്നാൽ റഷ്യയുമായി നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നാറ്റോയും റഷ്യയും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിനു താൽപര്യമില്ല. യുഎസും സഖ്യരാജ്യങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെടാത്തടത്തോളം കാലം യുഎസ് റഷ്യയുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പടില്ല. സൈന്യത്തെ യുക്രെയ്നിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയോ റഷ്യൻ സേനയെ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്ന് ബൈഡൻ ന്യുയോർക് ടൈംസിനോടു പറഞ്ഞു. അതുപോലെ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് യുക്രെയ്ന് യുദ്ധസാമഗ്രികൾ നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര ജനാധിപത്യ യുക്രെയ്നെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് യുഎസിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിർത്തക്കപ്പുറത്തേക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യുക്രെയ്നെ പ്രേരിപ്പിക്കില്ലെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ ഉപരോധ നടപടികളുമായി യുറോപ്യൻ യൂണിയൻ രംഗത്തത്തി. യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയിലേറെയും ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ നിർത്താനും യുക്രെയ്നിനു 970 കോടി ഡോളറിന്റെ ധനസഹായം നൽകാനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (ഇയു) ഉച്ചകോടി തീരുമാനിച്ചു. യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയുടെ 90 ശതമാനവും വർഷാവസാനത്തോടെ തടയുമെന്ന് ഇയു മേധാവി ഉർസുല വോൻ ദേർ ലെയൻ പറഞ്ഞു.

