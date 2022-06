ബിജെപിയടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ പിന്തുണച്ചു; ബിഹാറിൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്താൻ തീരുമാനം

പട്ന∙ ബിഹാറിൽ സംസ്ഥാന തല ജാതി സെൻസസ് നടത്താൻ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നു ജാതി സെൻസസ് വിജ്ഞാപനത്തിനു അനുമതി നൽകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു. ജാതി സെൻസസിനു ആവശ്യമായ തുക പ്രത്യേകമായി വകയിരുത്തുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുമെന്നും നിതീഷ് പറഞ്ഞു.



സമയ ബന്ധിതമായി സംസ്ഥാന തല ജാതി സെൻസസ് നടത്താനാണ് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത്. ജാതി സെൻസസിനോടു നേരത്തേ വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബിജെപി പ്രതിനിധികൾ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി താര കിഷോർ പ്രസാദും പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാളുമാണു ബിജെപിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് ആർജെഡിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Nitish Kumar Clears Caste-Based Census For Bihar, All Parties Back Him