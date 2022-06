തിരുവനന്തപുരം∙ പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് റാലിക്കിടെ കുട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിതാവ് അറസ്റ്റിലായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നത് കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എതിരായ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. കുട്ടികളെ വ്യക്തികളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ( കെയര്‍ ആന്‍ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഓഫ് ചില്‍ഡ്രന്‍) ആക്ട് 2015 അനുസരിച്ചു ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. കുട്ടികളെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഏഴു വര്‍ഷം വരെ തടവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയുമാണു ശിക്ഷ. ജെജെ ആക്ടിലെ 83(2)ലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ദേശവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകള്‍ കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്താലും ഇതേ ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുക. പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് റാലിക്കിടെ കുട്ടി മതവിദ്വേഷം വളര്‍ത്തുന്ന രീതിയില്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസില്‍ ഐപിസി സെക്ഷന്‍ 143, 147, 149 കൂടാതെ ജെജെ ആക്ടിലെ 75, 83(2) വകുപ്പുകളും അനുസരിച്ചാണ് കേസ് എടുത്തത്. ജെജെ ആക്ടിലെ സെക്ഷന്‍ 75 അനുസരിച്ചു കുട്ടി ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ അവര്‍ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ക്രൂരത കാട്ടുകയോ ചെയ്തതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടാല്‍ 3 വര്‍ഷംവരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണു ശിക്ഷ. കുട്ടിയ്ക്കു നേരെ മേല്‍പറഞ്ഞ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നതു മാതാപിതാപിതാക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കില്‍ അവരെ ശിക്ഷിക്കാനാകില്ല.

കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് കുട്ടിക്കുനേരെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കില്‍ അഞ്ചു വര്‍ഷംവരെ തടവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കും. മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികളോടാണു ക്രൂരതയെങ്കില്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ ശിക്ഷയും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കും. ജെജെ ആക്ട് അനുസരിച്ച് 18 വയസുവരെയുള്ളവരെയാണു കുട്ടികളായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് 12 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികളെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം വിലയിരുത്താന്‍ കഴിയാത്തവരായാണു പരിഗണിക്കുന്നത്.

ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കു ശാരീരിക മാനസിക പ്രയാസങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയോ കുട്ടികളുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഘോഷയാത്രകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് സ്‌കൂളില്ലാത്തതിനാല്‍ അംഗപരിമിതനായ കുട്ടിക്കു വിദ്യാഭ്യാസ അവസരം നഷ്ടമാകുന്നതായി കാണിച്ചുള്ള പരാതിയില്‍ 2020 ഡിസംബര്‍ 16ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ സമര്‍പിച്ച ശുപാര്‍ശകള്‍ ഇങ്ങനെ:

സമരം കാരണം കുട്ടിയുടെ പഠനാവസരം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ പാടില്ല. സമര പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളില്‍ കുട്ടികളെ നിര്‍ബന്ധമായോ മറ്റു പ്രലോഭനങ്ങള്‍ നല്‍കിയോ പങ്കെടുപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല. കുട്ടികള്‍ക്കു ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ പ്രയാസങ്ങളോ അവകാശ ലംഘനങ്ങളോ സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമരപരിപാടികളിലും കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല. സമരപരിപാടിയില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടാകുമെന്ന് പൊലീസിനു ബോധ്യപ്പെട്ടാല്‍ ഉടന്‍ കുട്ടികളെ നീക്കം ചെയ്യണം. സംഘര്‍ഷ സാധ്യത മുന്നില്‍ കാണുന്ന സമരങ്ങളിലും സമരപരിപാടികളിലും സംഘര്‍ഷ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളിലും കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല. മുതിര്‍ന്നവര്‍ നടത്തുന്ന പരിപാടികളിലോ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലോ കുട്ടികളെ പരിചകളായി പങ്കെടുപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല. ദീര്‍ഘനേരം തുടരുന്നതോ അപകട സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ സമരങ്ങളില്‍ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത്. നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മകളില്‍ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത്.

കുട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച കേസില്‍ പൊലീസ് നടപടികള്‍ ശരിയാണോ എന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ പരിശോധിക്കുമെന്ന് അധ്യക്ഷന്‍ കെ.വി.മനോജ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. നടപടികള്‍ ശരിയല്ലെങ്കില്‍ കമ്മിഷന്‍ തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫിസറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നടപടികള്‍. കുട്ടിക്കു കൗണ്‍സിലിങ് നല്‍കി വരികയാണെന്നും മനോജ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

