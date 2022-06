കെകെയ്ക്ക് കൊൽക്കത്തയിൽ ഗൺ സല്യൂട്ട്; അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് മമത

കൊൽക്കത്ത∙ അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് ഗായകൻ കെകെയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് കൊൽക്കത്ത. എസ്എസ്കെഎം ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് മൃതദേഹം കൊൽക്കത്തയിലെ രബീന്ദ്ര സദനിലെത്തിച്ചു പൊതുദർശനത്തിനു വച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. രബീന്ദ്ര സദനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗൺസല്യൂട്ട് നൽകി.

കെകെയുടെ മരണത്തിൽ മമതാ ബാനർജി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം മികച്ചൊരു ഗായകനായിരുന്നു. ഒരു യുവാവിന്റെ മരണം സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്തു പറയാനാണ്– മമതാ ബാനർജി ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂരിൽ പ്രതികരിച്ചു. കെകെയുടെ ബന്ധുക്കളും കൊൽക്കത്തയിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് കെകെയുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിൽനിന്നു കൊണ്ടുപോയത്.

കെകെയ്ക്ക് ബന്ധുക്കൾ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നു. Photo: ANI@Twitter

രബീന്ദ്ര സദനിലേക്ക് കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കെകെയുടെ മൃതദേഹം എത്തിച്ചത്. തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഗൺ സല്യൂട്ട്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് കെകെയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ കൊൽക്കത്തയിൽനിന്ന് മുംബൈയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും. 7.45നാണു വിമാനം മുംബൈയിലെത്തുക.

കെകെയുടെ മൃതദേഹം രബീന്ദ്ര സദനിലെത്തിച്ചപ്പോൾ.Photo: ANI@Twitter

English Summary: Gun salute for KK by Kolkata Police, CM Mamata Banerjee, his family present