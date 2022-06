കൊച്ചി ∙ എൽപിജി വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 134 രൂപ കുറച്ചു. ഇതോടെ കൊച്ചിയില്‍ വാണിജ്യസിലിണ്ടറിന് 2223.50 രൂപയായി. ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. മേയ് ഒന്നിന് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 100 രൂപ കൂട്ടിയിരുന്നു.

19 കിലോയുടെ സിലിണ്ടറിനാണു വില കുറച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ‌ 2219, മുംബൈയിൽ 2171.50, കൊൽക്കത്തയിൽ 2322, ചെന്നൈയിൽ 2373 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണു മറ്റു നഗരങ്ങളിലെ പുതുക്കിയ വില.

English Summary: LPG Price: 19 kg commercial cooking gas cylinder to be cheaper by Rs 135 from June 1