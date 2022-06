വാഹനമെത്തിയില്ല; പ്രവേശനോത്സവത്തിന് പോകാതെ അഗസ്ത്യ വനത്തിലെ കുട്ടികൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ പട്ടികവർഗ, തദ്ദേശ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം കാരണം വാഹന സൗകര്യം ലഭ്യമാകാതെ കുറ്റിച്ചൽ പഞ്ചായത്ത് അഗസ്ത്യവനത്തിലെ സെറ്റിൽമെന്റുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇരുനൂറോളം കുട്ടികൾക്കു പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആദ്യദിനം സ്കൂളിലെത്താനായില്ല. ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റുകളിലെ കുട്ടികളെ സൗജന്യമായി സ്കൂളുകളിലെത്തിക്കാനായി പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ തർക്കമാണ് കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പു മുടക്കിയത്.

പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സമയത്ത് പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് നേരിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇതു പഞ്ചായത്തുകളെ ഏൽപ്പിച്ചു. ആര് വാഹനം ഏർപ്പാടാക്കും? ആരു പണം ആര് നൽകും എന്ന തർക്കമാണ് കുട്ടികളെ വലച്ചത്. വാഹനം ലഭിക്കാത്തത് പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന കുട്ടികളുടെ മോഹത്തിനു തിരിച്ചടിയായി. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളി‍ലും സ്കൂളിൽ പോകാൻ വാഹനം കിട്ടുമോയെന്ന് അറിയാതെ ആശങ്കയിലാണ് കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും.

അഗസ്ത്യവന സെറ്റിൽമെന്റുകളിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉത്തരംകോട് ഹൈസ്ക്കൂൾ, കോട്ടൂർ യുപി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ പോകാൻ വാഹനം എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും രാവിലെ സെറ്റിൽമെന്റിലെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തി. പ്രവേശനോത്സവം തുടങ്ങാൻ സമയമായിട്ടും വാഹനം എത്താത്തതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് രണ്ടു വകുപ്പുകളുടെയും അലംഭാവത്തിന്റെ വിവരം പുറത്തായത്.

ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ വാഹനമെത്തി ആദിവാസി കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്കും തിരികെ വീട്ടിലും എത്തിക്കുന്നതാണ് ഗോത്ര സാരഥി പദ്ധതി. പദ്ധതി ചെലവ് പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് വഹിക്കും. ടെൻഡറിലൂടെ വാഹനം കണ്ടെത്തി നൽകേണ്ടതും റൂട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സ്കൂൾ അധികൃതർ ആണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ ടെൻഡർ ഉറപ്പിക്കും.

ഇക്കുറി ഇതിനുള്ള നടപടികൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ, ചെലവ് ആരു വഹിക്കുമെന്നും ആരു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമെന്നുമുള്ള തർക്കമുള്ളതിനാൽ കുട്ടികളെ എത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി ഒരു വാഹനത്തിനും ലഭിച്ചില്ല. വാഹനം കിട്ടാതായതോടെ ചിലർ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്ന് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലെത്തിച്ചു. അപ്പോഴേക്ക് പ്രവേശനോത്സവം ഉൾപ്പെടെ അവസാനിച്ചിരുന്നു.

വാഹനം ഏർപ്പാടാക്കാൻ കഴിയാത്ത പഞ്ചായത്തുകൾ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് കത്ത് നൽകിയിരുന്നതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, തങ്ങൾക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കുറ്റിച്ചൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജി.മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: No facility for vehicles; Over 200 children from Agasthyavanam miss school reopening