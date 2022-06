'സിദ്ദു ചങ്ക്, 2 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഫലമറിയാം'; ട്വീറ്റ്: കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരം ഉടന്‍?

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രശസ്ത പഞ്ചാബി ഗായകനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ദു മൂസവാലയുടെ കൊലപാതകത്തിനു പകരം വീട്ടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ്. കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാത്തലവൻ നീരജ് ബാവനയുമായി ബന്ധമുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പോസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

‘സിദ്ദു മൂസവാല ഹൃദയമായിരുന്നു, സഹോദരനും. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫലം കിട്ടും’ – ഫെയ്സ്ബുക് സ്റ്റോറിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ. നിലവിൽ തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന നീരജ് ബാവനയെ ടാഗ് ചെയ്താണ് പോസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇയാളുടെ പ്രധാന സഹായികളായ ടില്ലു ടാജ്പൂരിയയും ദേവീന്ദർ ബാംബിഹയും ജയിലിലാണുള്ളത്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരാണ് നീരജ് ബാവനയെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റിനു പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അതേസമയം ഡൽഹി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം നീരജ് ബാവനയുടെ സംഘാംഗങ്ങളും സഹായികളുമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയാണ് സിദ്ദുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഗുണ്ടാ നേതാവ് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് ആണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നു പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. പിടിയിലായവർ ലോറൻസിന്റെ സംഘാംഗങ്ങളാണെന്നും സൂചനയുണ്ട്. മൂസവാലയോടു ശത്രുതയുണ്ടായിരുന്നയാൾ ആക്രമണത്തിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ ലോറൻസിനെ ഏൽപിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണു സൂചന. ഇപ്പോൾ തിഹാർ ജയിലിലുള്ള ലോറൻസിനെ ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗം ചോദ്യം ചെയ്തു.

അതേസമയം, വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ പൊലീസ് തന്നെയാണു മൂസവാലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും ചോദ്യംചെയ്യലിനു കൈമാറിയാൽ തന്നെയും അതുപോലെ കൊല്ലുമെന്നും കാട്ടി ലോറൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

അതിനിടെ, സിദ്ദു മൂസവാലയുടെ ശരീരത്തിലേക്കു തുളച്ചുകയറിയത് 24 വെടിയുണ്ടകളെന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മൂസവാലയെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ അക്രമി സംഘം 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 30 തവണയാണ് വെടിയുതിർത്തത്. മൂസവാലയുടെ മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമമായ മൂസയിൽ വൻജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു. കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂണിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത 6 പേരിൽ ഒരാളുടെ അറസ്റ്റ് പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. മൻപ്രീത് സിങ് എന്നയാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.'

