ആർജെഡിയിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇനി തേജസ്വി എടുക്കും; അധ്യക്ഷ പ്രഖ്യാപനം ഡിസംബറിൽ?

പട്ന∙ ആർജെഡിയിൽ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ തേജസ്വി യാദവിനു അധികാരം നൽകി. ലാലു യാദവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പാർട്ടി ഉന്നത നേതൃയോഗത്തിലാണു തേജസ്വി യാദവിനു നയതീരുമാന ചുമതല നൽകി പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. ഡിസംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആർജെഡി ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ലാലു യാദവ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം മകൻ തേജസ്വിക്കു കൈമാറുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. ലാലു യാദവിന്റെ പത്നി റാബ്റി ദേവി, മക്കളായ മിസ ഭാരതി, തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ആർജെഡി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം തേജസ്വി യാദവിനു നൽകണമെന്നു ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ ശിവാനന്ദ് തിവാരി യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ആർജെഡിയിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ലാലു യാദവാണ് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പാർട്ടി പ്രമേയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി മുതൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ തേജസ്വി യാദവിന് അധികാരമുണ്ടാകും.

ബിഹാറിൽ ആർജെഡിയും കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യം വേർപിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തേജസ്വി യാദവിനു പൂർണ അധികാരം നൽകുന്നതു മഹാസഖ്യ ഘടനയെ സ്വാധീനിക്കും. ലാലു യാദവ് കോൺഗ്രസിനോടു മൃദു സമീപനം പുലർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തോൽവിക്കുശേഷം തേജസ്വി യാദവിനു കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യം തുടരുന്നതിനോടു താൽപര്യക്കുറവു പ്രകടമായിരുന്നു.

