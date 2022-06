അക്കാദമിക മികവിന് ഊന്നൽ, കുട്ടികളുടെ സമ്പൂർണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും: ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ അക്കാദമിക മികവിനായി ഈ അധ്യയന വര്‍ഷം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി. സ്കൂളുകളിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്നും മന്ത്രി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചും കുട്ടികളുടെ സമ്പൂര്‍ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയുമാകും പുതിയ സ്കൂള്‍ വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 42 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒന്നാം ക്ലാസില്‍ നാലു ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

English Summary: Will ensure academic brilliance of students, says educational minister V Sivankutty