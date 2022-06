100 ദിനം പിന്നിട്ട് യുദ്ധം; ‘റഷ്യ ബലംപ്രയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് 2 ലക്ഷം യുക്രെയ്ൻ കുട്ടികളെ’

ജനീവ∙ നൂറു ദിനം പിന്നിട്ട റഷ്യൻ അധിനിവേശം യുക്രെയ്നിലെ 5.2 ദശലക്ഷം (52 ലക്ഷം) കുട്ടികളെ ബാധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. യുക്രെയ്നുള്ളിൽ 30 ലക്ഷം കുട്ടികളും അഭയാർഥികൾ അഭയമേകിയ രാജ്യങ്ങളിലെത്തിയ 22 ലക്ഷം യുക്രെയ്ൻ കുട്ടികളുമാണ് മാനുഷികപിന്തുണ തേടുന്നതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഏജൻസിയായ യുനിസെഫ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്ര വേഗത്തിലും ആഴത്തിലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽപ്പോലും കുട്ടികളിൽ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് യുനിസെഫ് പറയുന്നത്. യുക്രെയ്നിലെ മൂന്നിൽ രണ്ടു കുട്ടികളെയും യുദ്ധം ബാധിച്ചു.

ഒഎച്ച്സിഎച്ച്ആർ (ഓഫിസ് ഓഫ് ദ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹൈക്കമ്മിഷണർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്) റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ദിവസവും രണ്ടിലധികം കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാലിൽ ഏറെ കുട്ടികൾക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലകളിലെ ആക്രമണത്തിലാണ് കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.

അതേസമയം, യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യ രണ്ടു ലക്ഷം യുക്രെയ്ൻ കുട്ടികളെ ബലംപ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടുപോയതായി പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. ഇവരെ റഷ്യയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അനാഥാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ, മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോയ കുട്ടികൾ, മാതാപിതാക്കളിൽനിന്നും അടർത്തിമാറ്റപ്പെട്ട കുട്ടികൾ എന്നിവരും ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും.

യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് പോളണ്ടിലേക്ക് അഭയാർഥികളായി എത്തിയ യുക്രെയ്നില അമ്മയും കുട്ടികളും. ഇവരുടെ ലഗേജ് എടുത്ത് അതിർത്തി കടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പോളണ്ട് സൈനികൻ. 2022 ഏപ്രിൽ 7ലെ ചിത്രം (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

കുട്ടികളെ മടക്കിയെത്തിക്കാതെ യുക്രെയ്നെ അവരുടെ മറവിയിലാക്കാനുള്ള ക്രിമിനൽ നയമാണ് റഷ്യയുടേതെന്നും ബുധനാഴ്ച രാത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര ശിശുദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഈ പരാമർശം.

‘‘ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ യുക്രെയ്ൻ ശിക്ഷിക്കും. യുക്രെയ്നെ കീഴടക്കാനാകില്ലെന്നു ആദ്യം റഷ്യയ്ക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ജനത കീഴടങ്ങില്ല. യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ 243 കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 446 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. 139 പേരെ കാണാനില്ല. ഈ കണക്കുകൾ ഇനിയും വർധിക്കാം. കാരണം റഷ്യ പിടിച്ചടക്കിയ പ്രദേശത്തെ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല.’’ – സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, യുക്രെയ്ന് അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് യുഎസും ജർമനിയും വ്യക്തമാക്കി. അത്യാധുനിക വിമാനവേധ മിസൈലുകളും റഡാർ സംവിധാനങ്ങളും നൽകുമെന്നാണ് ജർമനിയുടെ വാഗ്ദാനം. നവീന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നാലു മീഡിയം റേഞ്ച് റോക്കറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ആയുധങ്ങളുമാണ് യുഎസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്.

