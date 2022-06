കുൽഗാം∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ബാങ്ക് മാനേജരെ ഭീകരർ വെടിവച്ചുകൊന്നു. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ബാങ്ക് മാനേജർ വിജയകുമാർ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കുല്‍ഗാം സ്വദേശിനി രജനി ഭല്ല എന്ന അധ്യാപികയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭീകരർ വെടിവച്ചു കൊന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ആക്രമണം.

ഒരു മാസത്തിനിടെ കശ്‍മീരിൽ ഭീകരർ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന നാലാമത്തെ പ്രദേശവാസിയാണ് വിജയകുമാർ. വെടിയേറ്റ വിജയകുമാറിനെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഭീകരരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുമെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കശ്മീരിലെ ടിവി, ടിക് ടോക് താരം അമ്രീൻ ഭട്ടിനെ (35) വീട്ടിൽ കയറി ഭീകരർ വെടിവച്ചു കൊന്നത്. ഈ കേസിൽ പ്രതികളായ 2 പേർ ഉൾപ്പെടെ 4 ലഷ്കർ ഭീകരരെ വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിൽ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചിരുന്നു.

