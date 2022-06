തിരുവനന്തപുരം∙ ഫയൽ തീർപ്പാക്കാൻ മന്ത്രിമാർ നേരിട്ട് ഇടപെടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഫയൽ നീക്കം വേഗത്തിലാക്കാൻ ജില്ലാ തലത്തിൽ ഉദ്യോസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിക്കണം. തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു മന്ത്രിമാർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ജൂൺ 10 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഫയൽ തീർപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക യജ്ഞം നടത്താനും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികൾക്കു നിശ്ചയിച്ച പ്രായപരിധി മാനദണ്ഡത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി സി.പി. അബൂബക്കറിനാണ് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രായം 70 വയസായി നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മറ്റ് മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍

∙ കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ ഡയറക്ടറായി എ.ജി. ഒലീനയെ നിയമിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

∙ തൃപ്പൂണിത്തുറ പൈതൃക പഠനകേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ഡയറക്ടര്‍ ജനറലായി ഡോ. എം.ആര്‍. രാഘവ വാര്യര്‍ക്ക് പുനര്‍നിയമനം നല്‍കും.

∙ ഓയില്‍ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്‍റെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗവും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായി ജോണ്‍ സെബാസ്റ്റ്യനെ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കു കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കും.

∙ ഹൈക്കോടതി ഗവ. പ്ലീഡറായി എറണാകുളം കുമ്പളം സ്വദേശി എം. രാജീവിനെ നിയമിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

∙ കോട്ടയം ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡര്‍ ആന്‍ഡ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ആര്‍പ്പൂക്കര സ്വദേശി സണ്ണി ജോര്‍ജ് ചാത്തുക്കുളത്തെ നിയമിക്കും.

English Summary: CM Pinaryi Vijayan instructed that ministers should intervene directly to clear government files