പാലക്കാട്∙ കേ‍ാടതികളുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവുകളും വിധിപകർപ്പ്, മെ‍ാഴിപകർപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒ‍ാൺലൈനായി ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. ഇതിനാവശ്യമായ സംവിധാനം അടിയന്തരമായി ഒരുക്കാനാണ് ജില്ലാതല ജുഡീഷ്യൽ അധികൃതർക്ക് ഹൈക്കേ‍ാടതിയുടെ നിർദേശം. കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന രീതിക്ക് വലിയ മാറ്റം വരുന്നതാണ് ഹൈക്കേ‍ാടതിയുടെ ഈ തീരുമാനം.

നിലവിലുള്ള ഇ കേ‍ാർട്ട് മുഖേന ഹൈക്കേ‍ാടതിയുടെയും കീഴ്ക്കേ‍ാടതിയുടെയും അന്തിമവിധികളാണു പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒ‍ാൺലൈൻ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതേ‍ാടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവുകൾ, ഇടക്കാല ഉത്തരവുകൾ, കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ്, അനുബന്ധകേസ് രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ, പെ‍ാതു നിർദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ലഭ്യമാക്കാനാണു നിർദേശം. ഇപ്പേ‍ാൾ ഇവ അഭിഭാഷകർ മുഖേനയാണ് കക്ഷികൾക്കു ലഭിക്കുന്നത്. അതിന് മിക്കയിടത്തും 500 മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഫീസ് നൽകണം. രേഖകൾ ലഭിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും സമയമെടുക്കുന്നതും പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ഇല്ലാതാകും.

ഒ‍ാൺലൈനിൽ രേഖകൾക്ക് ഒരു പേജിന് രണ്ടുരൂപയാണ് ഫീസ്. പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ഹൈക്കേ‍ാടതിയിലെ പകർപ്പുകൾക്കുള്ള ഫീസ് ഒ‍ാൺലൈനായി നൽകാം. ജില്ലാതലത്തിൽ ഇതിനു യേ‍ാജ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം. എൻഐസിയുടെ സഹായത്തേ‍ായാണ് പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. http://164.100.69.71/kl/courts/cconline/index.php എന്ന സൈറ്റിലൂടെ ഒ‍ാൺലൈൻ കേ‍ാപ്പിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ ലിങ്ക് ജില്ലാകേ‍ാടതികളുടെ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഒ‍ാൺലൈൻ നടപടികൾക്കു ജീവനക്കാർക്കാവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ജില്ലകളിലെ കേ‍ാടതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്ക് ജില്ലാകേ‍ാടതിയാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക..

