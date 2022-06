വിദേശത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇഡി അനുമതിയില്ല; ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് അഭിഷേക് ബാനർജി

കൊൽക്കത്ത∙ ചികിത്സയ്ക്കായി വിദേശത്തുപോകാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അനുമതി നൽകുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജി. ബംഗാളിലെ കൽക്കരി കള്ളക്കടത്ത് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിഷേക് ബാനർജിയെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

കണ്ണിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി വിദേശത്തേക്കു പോകേണ്ടതുള്ളതിനാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽനിന്ന് കുറച്ചുനാളത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ അനന്തിരവൻ കൂടിയായ അഭിഷേക് ഇഡിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഇഡി അനുവദിച്ചില്ല. ജൂൺ 3 മുതൽ 10 വരെ ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം.

English Summary: ED not allowing me to go abroad for treatment: Abhishek to Calcutta HC