‘വരൻ വേണ്ട, സ്വയം വിവാഹം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി ‌‌യുവതി; വധുവിനെ പോലെ അണിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങും’

അഹമ്മദാബാദ്∙ മറ്റൊരാളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ താത്പര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സ്വയം വിവാഹം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി യുവതി. ഗുജറാത്തിലെ വഡോദരയിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷമ ബിന്ദു(24) ആണ് ജൂൺ 11ന് വിവാഹിതയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. എല്ലാ പരമ്പരാ​ഗത ആചാരങ്ങളോടും അനുഷ്‌ഠാനങ്ങളുടെ കൂടിയാകും വിവാഹമെന്നും വധുവിനെ പോലെ അണിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങുമെന്നും നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം ചാർത്തുമെന്നും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിയായ ക്ഷമ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ വിവാഹമായിരിക്കും തന്റേതെന്നും ക്ഷമ പറഞ്ഞു. ആത്മസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകാശനം എന്ന നിലയിലാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഗോത്രിയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹം നടത്താനായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും വിവാഹിതയാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല, എന്നാൽ വധുവാകാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുതാനും. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആത്മസ്നേഹത്തിന്റെ ഇത്തരമൊരു മാതൃക കാണിക്കുന്ന ആൾ താൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആത്മാർഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു– ക്ഷമ ബിന്ദു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

വിവാഹത്തിനു ശേഷം ഗോവയിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഹണിമൂൺ നടത്താനും ക്ഷമയ്ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരാണെന്നും അവർ വിവാഹത്തിനു സമ്മതിച്ചുവെന്നും അനുഗ്രഹം നൽകിയെന്നും ക്ഷമ പറഞ്ഞു.

