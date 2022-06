തിരുവനന്തപുരം∙ മതവിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ പൂഞ്ഞാർ മുൻ എംഎൽഎ പി.സി.ജോർജിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ വീണ്ടും നോട്ടിസ് നല്‍കും. തുടരന്വേഷണത്തിന് ഫോർട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മേയ് 29ന് ഹാജരാകാതെ തൃക്കാക്കരയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി പോയത് ജാമ്യ ഉപാധി ലംഘനമല്ലെന്നു പൊലീസിനു നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതോടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കില്ല.

മതവിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയ കേസിൽ കോടതിയുടെ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചോയെന്നറിയാൻ .ജോർജ് തൃക്കാക്കരയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. വാർത്താസമ്മേളനം അടക്കം എല്ലാ പരിപാടികളുടെയും ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. മേയ് 29ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാതെ പി.സി.ജോർജ് തൃക്കാക്കരയിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.

ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും നോട്ടിസ് നൽകണമെന്ന ചട്ടം പൊലീസ് പാലിച്ചില്ലെന്ന് ജോർജ് ആരോപിച്ചു. നിയമവ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നോട്ടിസ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ തൃക്കാക്കരയിൽ പോയി വോട്ടർമാരോട് ആർക്കു വോട്ടു ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കടമയായതിനാലാണ് തൃക്കാക്കരയിൽ പോയതെന്നും ജോർജ് വിശദീകരിച്ചു.

അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു പി.സി.ജോർജിന്റെ വിവാദ പരാമർശം. സംഭവത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവജന സംഘടനകൾ പൊലീസിനു പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പി.സി.ജോർജിനെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ വസതിയിൽനിന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്തു നന്ദാവനം എആർ ക്യാംപിൽ കൊണ്ടുവന്നശേഷം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയിൽ ഹാജരാക്കി. മജിസ്ട്രേറ്റ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെതിരെ സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന്, കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കി. ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിനുശേഷം പി.സി.ജോർജിനു ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.

English Summary: Hate speech case: Police serves notice to Ex-MLA P C George again