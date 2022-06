ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ ആരോപണങ്ങളുമായി ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ രംഗത്ത്. ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദര്‍ ജെയിനെ എൽഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റു ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാനാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കമെന്ന് കേജ്‌രിവാള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ആരോപിച്ചു.

‘വ്യാജകേസില്‍ മനീഷ് സിസോദിയയും ഉടന്‍ തന്നെ അറസ്റ്റിലാകുമെന്നാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളില്‍നിന്ന് എനിക്കു ലഭിച്ച വിവരം. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യാജകേസില്‍ സത്യേന്ദര്‍ ജെയിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാന്‍ മാസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പുതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ സിസോദിയയ്ക്ക് എതിരെ വ്യാജക്കേസുകള്‍ ചമയ്ക്കാന്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കു കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം മനസിലാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതു രാജ്യത്തിനു ദോഷകരമാണ്. ഓരോരുത്തരെയായി അറസ്റ്റു ചെയ്യാതെ എഎപി നേതാക്കളെ ഒന്നടങ്കം ജയിലില്‍ അടയ്ക്കൂ’- കേജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ വിശ്വസ്തനും ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ സത്യേന്ദർ ജെയിനെ കള്ളപ്പണക്കേസിൽ ഇഡി അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. കൊൽക്കത്തയിലെ കമ്പനിയുമായി ഹവാല ഇടപാടു നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണു കേസ്. ജെയിനിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കമ്പനികളുടെയും പേരിലുള്ള 4.81 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നെന്നു ജനുവരിയിൽ കേജ്‌രിവാൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

English Summary :Manish Sisodia will be arrested next, says Arvind Kejriwal