കൊലക്കേസിൽ ജാമ്യം; പുറത്തിറങ്ങി ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട്: യുട്യൂബർ വീണ്ടും അറസ്റ്റിൽ

നോയിഡ ∙ കൊലക്കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ യുട്യൂബറായ പ്രതി ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട് നടത്തിയതിന് പിടിയിൽ. കാമുകിയുടെ സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ യുട്യൂബർ നിസാമുൾ ഖാനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നോയിഡയിലെ റോഡുകളിൽ ഇയാൾ നടത്തിയ ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്.

സോഷ്യൽ മിഡിയയിൽ 9 ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സാണ് നിസാമുൾ ഖാനുള്ളത്. 2020 ഒക്ടോബറിലാണ് ഇയാളെ കൊലക്കേസിൽ പിടികൂടുന്നത്.‍ കാമുകിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് സഹോദരന്‍ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അയാളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു.



