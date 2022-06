ജയ്‌പൂർ ∙ ഉദയ്‌പൂരിൽ ചിന്തൻ ശിബിരം നടത്തിയ റിസോർട്ടിലേക്ക് എംഎൽഎമാരെ കൂട്ടത്തോടെ മാറ്റാൻ രാജസ്‌ഥാൻ കോൺഗ്രസ്. ചില എംഎൽഎമാർ ഇതിനകം തന്നെ ജയ്‌പൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ജൂൺ 10ന് രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ തങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരെ 'സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്' ഈ നീക്കം. രണ്ട് രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥികളെ കോൺഗ്രസിന് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനാർഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് 15 വോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്.

ബിജെപിക്ക് നിലവിലെ സംഖ്യാനിര പ്രകാരം ഒരു സ്ഥാനാർഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാനാവും. രണ്ടാമതൊരു സ്ഥാനാർഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ 11 വോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്. രാജസ്ഥാനിൽ 13 സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളും 8 എംഎൽഎമാരും രംഗത്തുണ്ട്. ഇവരിൽ 12 പേർ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് സാധ്യതകൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയെ പിന്തുണച്ച് ബിജെപിയും രാജസ്ഥാനിൽ സജീവമത്സരം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നു.

മുകുൾ വാസ്‌നിക്, രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല, പ്രമോദ് തിവാരി എന്നിവരാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ. രാജസ്ഥാനിൽ ആകെ 4 സീറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മത്സരം. 200 പേരുള്ള രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് 108 എംഎൽഎമാരുടെയും ബിജെപിക്ക് 71 എംഎൽഎമാരുടെയും അംഗബലമുണ്ട്. ഓരോ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥിക്കും വിജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 41 വോട്ട്.

