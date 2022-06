ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നടൻ വിജയ് ബാബു വീണ്ടും ഹാജരായി; ജാമ്യഹർജി ഇന്ന്

കൊച്ചി∙ പുതുമുഖ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടാം ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി നടനും നിർമാതാവുമായ വിജയ് ബാബു ഹാജരായി. അസി.പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വൈ.നിസാമുദീന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണു വിജയ്ബാബുവിനെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നത്. വിജയ് ബാബുവിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്നു പരിഗണിക്കും. കോടതിയുടെ നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അന്വേഷണത്തിലെ തുടർനടപടികൾ.

വിദേശത്ത് ഒളിവിലായിരുന്ന വിജയ്ബാബു ഇന്നലെയാണ് കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. ഇന്നുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വിജയ് ബാബു 11.30 മണിയോടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുൻപാകെ ഹാജരായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു 12 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യൽ രാത്രി 8.30 വരെ നീണ്ടു.

English Summary : Sexual Assault Case : Vijay Babu appears before investigation team for second day