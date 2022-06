സ്ലാബ് തകർന്ന് കുട്ടി സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ വീണു; രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവരും മരിച്ചു

നൂഹ്∙ ഹരിയാനയിലെ നൂഹ് ജില്ലയിലെ ബിച്ചോർ ഗ്രാമത്തിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ സ്ലാബ് തകർന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ വീണ കുട്ടിയും രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടു പേരും ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു. ആരിജ് (8), കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ സിറാജ്, അമ്മാവൻ സലാം എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. കളിക്കുന്നതിനിടെ സ്ലാബ് തകർന്ന് 20 അടി താഴ്ചയുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്കു പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുകണ്ടു നിന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും ബന്ധുവും കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായി ടാങ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി. എന്നാൽ ഇവർ ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.

ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നിട്ടും നാട്ടുകാരോ ബന്ധുക്കളോ ഇക്കാര്യം പൊലീസിനെ അറിയിക്കാൻ തയാറായില്ലെന്ന് പുൻഹാന ഡപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഷംസീർ സിങ് പറഞ്ഞു. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Three of family die after falling into septic tank in Haryana’s Nuh