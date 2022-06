‘പി.ടിക്ക് ഭക്ഷണം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് എന്റെ സ്വകാര്യത; സൈബർ ആക്രമണത്തെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നു’

കൊച്ചി∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വ്യാപക സൈബർ ആക്രമണം നേരിടുന്നുവെന്ന് തൃക്കാക്കരയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ഉമ തോമസ്. പി.ടി.തോമസിനേയും തന്നേയും അവഹേളിച്ചുള്ള ആക്രമണം പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നുവെന്ന് ഉമ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

‘ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് അപമാനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ ചിതയിൽ ചാടിയായിരുന്നു ശീലം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് എടുത്തുചാടുന്നതെന്ന് ആദ്യത്തെ കമന്റുണ്ടായി. വളരെ മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത്. വിധവകളായ സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് വരരുതെന്ന് എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതിയെങ്കിൽ അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്.

പി.ടിയുടെ മരണം ഒരു സൗഭാഗ്യമായി കണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മരണം മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പി.ടിക്കു ഭക്ഷണം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. അതെന്റെ സ്വകാര്യ കാര്യമാണ്. എന്റെ പി.ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നും ആരും കൈ കടത്തേണ്ടതില്ല.

പി.ടിക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് വോട്ടു ചെയ്യണമെന്ന് ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ്. അർഹിക്കുന്ന അവഗണനയോടെ അത് തള്ളിക്കളയുന്നു. അവരോട് പുച്ഛമാണ് തോന്നുന്നത്’– ഉമ പറഞ്ഞു.

