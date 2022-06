ന്യൂഡൽഹി∙ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ദ്വാരകയിൽ കാഴ്‌ചപരിമിതയായ യുവതിക്ക് പീഡനം. റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ സഹായം അഭ്യർഥിച്ച 20 വയസ്സുകാരിയെ പ്രതി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

'റോഡ് കടക്കാൻ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചപ്പോൾ ഇടവഴിയിലേക്ക് യുവതിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. അവിടെവച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഓടി രക്ഷപെട്ട യുവതി ബസിൽ വീട്ടിലെത്തി'- ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ശങ്കർ ചൗധരി പറഞ്ഞു. യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി.

ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രേഖപ്പെടുത്തി. സാങ്കേതിക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഡൽഹി കമ്മിഷൻ ഫോർ വിമൻ അധ്യക്ഷ സ്വാതി മാലിവാൾ പെൺകുട്ടിയെ ഓഫിസിൽ വിളിപ്പിച്ചു. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സഹായവും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു.

