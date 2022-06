‘മുണ്ട് മോദിക്കും കെറെയിലിനും എതിരായ ജനവിധി’: ഉമയുടെ വിജയത്തിൽ ജയ്റാം രമേശ്

ന്യൂഡൽഹി∙ തൃക്കാക്കരയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉജ്വല വിജയത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും കടന്നാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ജയ്റാം രമേശ്. മനോരമ ഓണ്‍ലൈനിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് പതിപ്പായ ഓൺമനോരമയുടെ വാർത്ത പങ്കുവച്ച് സമൂഹമാധ്യമമായ ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ:

മുണ്ട് മോദിയുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓമന പദ്ധതിയായ കെ– റെയിലിനും എതിരെ തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തി. ഇതു കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിനു ജനങ്ങളുടെ വികാരമാണ്. പി.ടി. തോമസിന്റെ ജീവിതത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ആദരാഞ്ജലിയാണ് ഈ ജനവിധി.

English Summary: Verdict against Mundu Modi’s arrogance and his pet K-Rail project: Jairam Ramesh speaks on Thrikkakara byelection result