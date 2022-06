കൊല്ലം ∙ കൊട്ടിയത്തിനു സമീപം നിർമാണത്തിലിരുന്ന മൂന്നുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു വീണു 2 തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. മുഖത്തല സ്വദേശി അജിതൻ, വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശി രഘു എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

English Summary: Two died in building collapse in Kollam