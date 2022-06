രാജ്യാന്തര ബന്ധത്തിൽ വോട്ടുബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം‌: യുഎസിനെതിരെ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളിൽ യുഎസ് വോട്ടുബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന വിമർശനവുമായി ഇന്ത്യ. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അക്രമിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെയാണ് കടുത്ത ആക്ഷേപവുമായി ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യ നേരത്തേയും യുഎസിന്റെ മതസ്വാതന്ത്ര്യ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

‘രാജ്യാന്തര മതസ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2021ന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണാനിടയായി. രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളിൽ വോട്ടുബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നതിനെ നിർഭാഗ്യകരമെന്നേ പറയാനാകൂ. പക്ഷം പിടിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും വിവരങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണം’– കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2021ൽ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൊലപാതകം, അധിക്ഷേപം, ഭയപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ അതിക്രമങ്ങൾ വ്യാപകമായി നേരിട്ടെന്നാണു യുഎസ് കോൺഗ്രസിനു സമർപ്പിച്ച വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ ആണു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. ഓരോ രാജ്യത്തെയും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചു‌ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരണമുണ്ട്.

English Summary: 'Unfortunate Vote Bank Politics in International Relations': India Slams US Report on Attacks on Minorities