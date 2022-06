വിദ്യാർഥിക്ക് സ്കൂളിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ സംഭവം: സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശിച്ച് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്കു സ്കൂൾ കോംപൗണ്ടിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം നൽകി മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. വടക്കാഞ്ചേരി ഗവ. ബോയ്സ് എൽപി സ്കൂളിലെ 4-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ആദേശ് അനിൽകുമാറിനാണു പാമ്പുകടിയേറ്റത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജീവൻബാബുവിനാണ് അന്വേഷണച്ചുമതല. ഡിഇഒ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുൻപു പാലിക്കേണ്ട നടപടികൾ പാലിച്ചോ എന്ന കാര്യം അന്വേഷിക്കും.

സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ഇഴജന്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എല്ലാ സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതടക്കമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചോ എന്ന‌ാണു പരിശോധിക്കു‌ക. സ്കൂൾ ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാൻ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർമാർക്കും മന്ത്രി കർശനനിർദേശം നൽകി.

English Summary: Minister V Sivankutty announces inquiry on Snake bite class IV student at a govt school in Wadakkanchery