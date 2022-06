ഇഡി നടപടി ആർക്കു വേണ്ടി? കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് മോദി സഹായിക്കുകയാണോ?

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷയ്ക്കും മുൻ അധ്യക്ഷനും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) നോട്ടിസ് ലഭിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ഇഡി പ്രയോഗം ഇനി കുറയുമോ എന്നതാണ് ഡൽഹിയിൽ രാഷ്ട്രീയവൃത്തങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യം. കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് ബിജെപി സർക്കാർ സഹായിക്കുകയാണോ എന്നു ചോദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്താണ്. അതിനാൽ, സാവകാശം വേണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസംതന്നെ ഇഡിക്ക് ഇ–മെയിൽ അയച്ചു. ഇനി എന്നു ഹാജരാകണമെന്ന് ഇഡി രാഹുലിനെ അറിയിക്കും. സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതിനാൽ, ഈ മാസം 8നു ഹാജരാകണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടുമോയെന്നതു സംശയമാണ്. തീയതി മാറ്റി നൽകണമെന്നു സോണിയ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതനുസരിച്ചു നടപടിയെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.

ബിജെപിയുടെ രാജ്യസഭാംഗമായ സുബ്രമണ്യൻ സ്വാമി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സോണിയയ്ക്കും രാഹുലിനും മറ്റുമെതിരെയുള്ള കേസിന്റെ തുടക്കം. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് 2014ൽ ഇഡി ഡയറക്ടറായിരുന്ന രാജൻ എസ്.കടോച്, റവന്യു സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കടോചിനെ ഇഡിയുടെ ചുമതലയേൽപിച്ചത് യുപിഎ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു. കോൺഗ്രസുകാർ ഉൾപ്പെട്ട കേസുകൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കടോചിനു താൽപര്യമില്ലെന്നാണ് 2015 ഒാഗസ്റ്റിൽ സുബ്രമണ്യൻ സ്വാമി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ആരോപിച്ചത്. ആ കത്തിന്റെ ഫലമായി രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു: കടോചിനെ ഇഡിയുടെ ചുമതലയിൽനിന്നു മാറ്റി, നാഷനൽ ഹെറൾഡിനെതിരെയുള്ള കേസ് പുനരാരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.

സുബ്രമണ്യൻ സ്വാമി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ (പിഎംഎൽഎ) ലംഘനം ആരോപിച്ചാണ് ഇഡിയുടെ കേസ്. എഫ്ഐആർ, കുറ്റപത്രം എന്നിവയുള്ളപ്പോഴോ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസുകളിലോ ആണ് ഇഡിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടാവുന്നാണ്. കോടതിയിലുള്ള കേസ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നാഷനൽ ഹെറൾഡ് വിഷയത്തിൽ ഇഡി രംഗത്തെത്തിയത്.

എന്താണ് ആരോപണം?

‌നാഷനൽ െഹറൾഡ്, ക്വാമി ആസാദ് (ഉറുദു), നവജീവൻ (ഹിന്ദി) പത്രങ്ങളുടെ പ്രസാധകരായിരുന്നു അസോഷ്യേറ്റഡ് ജേർണൽസ് ലിമിറ്റഡ് (എജെഎൽ). ഈ സ്ഥാപനം കോൺഗ്രസിന് വായ്പനയിനത്തിൽ 90.2 കോടി രൂപ നൽകാനുണ്ടായിരുന്നു. എജെഎല്ലിനെ യങ് ഇന്ത്യൻ‍ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതിലൂടെ എജെഎല്ലിന്റെ ആസ്തികൾ യങ് ഇന്ത്യന്റേതാവുന്നു. ഏകദേശം 800 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര ആസ്തികൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തുവെന്നാണ് ആരോപണം.

യങ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് 50 ലക്ഷം രൂപ പാർട്ടിക്കു തിരികെ ലഭിച്ചു; ബാക്കി തുക എഴുതിത്തള്ളപ്പെട്ടു; കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചനയാണു നടന്നതെന്നാണ് സ്വാമിയുടെ വാദം. എന്നാൽ, ഓഹരികൾ മാത്രമാണു കൈമാറിയതെന്നും അസോഷ്യേറ്റഡിന്റെ ആസ്‌തികൾ കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നും ഓഹരിയുടകമൾക്കു സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കാത്ത സ്‌ഥാപനമാണു യങ് ഇന്ത്യയെന്നുമാണ് എതിർകക്ഷികളുടെ വാദം.

യങ് ഇന്ത്യൻ എന്ന കമ്പനി രൂപീകരിച്ച് മൂന്നു മാസത്തിനകം ഇടപാടുകൾ നടന്നുവെന്നും നികുതിയും സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടിയും നൽകിയില്ലെന്നും ആരോപിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നേരത്തേ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മൊത്തം 414.50 കോടി രൂപയുടെ ആദായമുണ്ടായെന്നും ഈയിനത്തിൽ 249.15 കോടി രൂപ നികുതിയടയ്ക്കണമെന്നുമാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് 2017 ഡിസംബറിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. നികുതി ചുമത്താനുള്ള വകുപ്പുതല തീരുമാനം 2018 ഡിസംബറിൽ അപ്പീൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ശരിവച്ചതാണെന്ന് ഇഡി വൃത്തങ്ങളും പറയുന്നു. 414.40 കോടിയുടേതല്ല, ആദായം 395 കോടിയുടേതാണെന്ന് ട്രൈബ്യൂണൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും. ഇടപാടിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നതിനൊപ്പം, കൊൽക്കത്തയിൽനിന്നുള്ള ചില ഹവാല ഒാപറേറ്റർമാരുടെ പങ്കും ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആദായ നികുതി നിയമം, കമ്പനി നിയമം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ) തുടങ്ങിയവയുടെ ലംഘനമാണ് കേസിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്.

സോണിയ ഗാന്ധിയുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും ചിത്രമുള്ള തൊപ്പിയുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്‍ (ഫയൽ ചിത്രം: Arun SANKAR / AFP)

∙ ഒാഹരികൾ കൈമാറുന്നത് തങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ഒാഹരിയുടമകളായ മുൻ നിയമമന്ത്രി ശാന്തി ഭൂഷൺ, മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി മാർക്കണ്ഡേയ കട്ജു തുടങ്ങിവയുടെ ആരോപണം.

∙ പാർ‍ട്ടി ഫണ്ടിൽനിന്ന് പത്ര സ്ഥാപനത്തിന് വായ്പ നൽകിയത് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് സ്വാമി ആരോപിക്കുന്നു.

∙ യങ് ഇന്ത്യന്റെ ഒാഹരികളുടെ 76% സോണിയയ്ക്കും രാഹുലിനുമാണ്. വ്യക്തിഗത ലാഭമാണ് ഇവർക്കു ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. എന്നാൽ, ലാഭ ലക്ഷ്യമില്ലാത്തതാണ് (നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ്) യങ് ഇന്ത്യൻ എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മറുപടി.

∙ കേസ് 2014ൽ പരിഗണിച്ച മെട്രോപ്പൊലിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സ്ഥാപന കൈമാറ്റ ഇടപാടിന്റെ സുതാര്യതയിൽ സംശയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റാരോപിതർ

ക്രിമിനൽ നടപടി നേരിടണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി 2016 ഫെബ്രുവരിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ആദ്യ നോട്ടത്തിൽ, കേസുണ്ടെന്നാണ് കോടതികളുടെ നിലപാടെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കീഴ്ക്കോടതി സോണിയയ്ക്കും രാഹുലിനും മറ്റും ജാമ്യം അനുവദിച്ചെങ്കിൽ, കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാകുന്നതിൽനിന്ന് ഇവരെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തത്. എന്നാൽ, പണത്തിന്റെ കൈമാറ്റം നടക്കാത്ത ഇടപാടിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപിക്കുന്നതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് അഭിഷേക് സിങ്‌വി പറയുന്നത്.

ചിത്രം: AFP

∙ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ?

2002ൽ എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലായത്. ഈ നിയമത്തിലൂടെ, അറസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള അധികാരവും ഇഡിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികളിലൂടെ ചേർത്തവ ഉൾപ്പെടെ പല വ്യവസ്ഥകളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് (വിജയ് മണ്ഡൽ ചൗധരിയും യൂണിയൻ ഒാഫ് ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള കേസ്). ജസ്റ്റിസ് എ.എം.ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് കേസ് വിധി പറയാൻ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇഡിക്കുള്ള അറസ്റ്റ് അധികാരം, വസ്തുവകൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള അധികാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

മേൽപറഞ്ഞ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചില ശ്രദ്ധേയമായ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു:

∙ 2002 മുതൽ നാളിതുവരെ, ആകെ 313 പേരെയാണ് പിഎംഎൽഎ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

∙ ഇഡി നിലവിൽ വന്നത് 1956ലാണ്. നാളിതുവരെ ഇഡി അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് 4700 കേസുകൾ. ഇതിൽ 2186 കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിൽ മാത്രം. 2015–16ൽ 111 കേസുകൾ അന്വേഷണത്തിന് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ, 2020–21ൽ 981 കേസുകൾ.

എന്നാൽ, 2011 മുതൽ നാളിതുവരെ ആകെ 9 പേരാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഹർജിക്കാരിലൊൾക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മേനക ഗുരുസ്വാമി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇഡി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ശതമാനം കേസുകളിൽ പോലും കുറ്റാരോപിതർ‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നത് നടപടികളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്നതാണ് വിമർശനം. എന്നാൽ, ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവെന്നത് നിയമത്തിന്റെ പരിമിതിയായി കരുതാനാവില്ലെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വാക്കാൽ പറഞ്ഞത്.

പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ഉന്നം വയ്ക്കാൻ ഇഡിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് മോദി സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയ്ക്കും പാർ‍ട്ടിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനും എതിരെയുള്ള നീക്കവും ഈ ഗണത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം പെടുത്തുന്നത്. ഉന്നത നേതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ് കോൺഗ്രസിന് ജീവൻ വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണു പക്ഷേ ബിജെപി വൃത്തങ്ങളിലുൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ചർച്ച.

English Summary: Why Enforcement Directorate Summons Sonia Gandhi and Rahul in the National Herald Case?