മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെ ബിജെപി വക്താവിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന; സംഘർഷത്തിൽ 36 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കാൻപുർ∙ മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ച് ബിജെപി വക്താവ് നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ 36 പേർ അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപുരിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നു കേസുകൾ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.

കൂടുതൽ പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർക്കെതിരെ ഗുണ്ടാനിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കുമെന്നും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വിജയ് സിങ് മീണ പറഞ്ഞു. സംഘർഷത്തിനു പിന്നാലെ കാൻപുർ നഗരത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്യാൻവാപി വിഷയത്തിൽ ബിജെപി വക്താവ് നൂപുർ ശർമ, മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെ നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കാൻപുരിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കടകൾ അടച്ചിടണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ എതിർത്ത് മറ്റൊരു വിഭാഗം എത്തിയതോടെ സംഘർഷമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഇരു വിഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ 13 പൊലീസുകാർക്കുൾപ്പെടെ 43 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

English Summary: 36 Arrested Over UP Violence After BJP Spokesperson's Remarks On Prophet