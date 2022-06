‘പഞ്ചാബ് മോഡൽ’ പോർവിളിയുമായി സച്ചിൻ; ചിന്തൻ ശിബിരത്തെ ‘വെട്ടാൻ’ ബിജെപി തന്ത്രം

പാർട്ടിയുടെ നഷ്ടപ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ നേതാക്കളൊന്നിച്ചു തലപുകച്ച ചിന്തൻ ശിബിരത്തിനായി ഉദയ്പുരിലെത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ്. പാർട്ടിഭരണത്തിലുള്ള രാജസ്ഥാനിൽ നടന്ന ചിന്തൻ ശിബിരം വൻ വാർത്താപ്രാധാന്യവും നേടി. ചിന്തൻ ശിബിര തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനുള്ള ആലോചനകൾക്കായി ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വമൊന്നാകെ എത്തിയതും രാജസ്ഥാനിലേക്കുതന്നെ. കോൺഗ്രസിന്റെ ഉദയ്പുർ ആശയങ്ങളെ വെല്ലുന്ന തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തലസ്ഥാനമായ ജയ്പുരിൽ ബിജെപി നേതാക്കൾ ഒത്തുചേർന്നത്. ചിന്തൻ ശിബിരത്തിനു കോൺഗ്രസും ദേശീയ നേതൃസമ്മേളനത്തിനു ബിജെപിയും വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ രാജസ്ഥാന് ഇരുപാർട്ടികളും നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം വ്യക്തം.

∙ കോൺഗ്രസിന്റെ പിടിവള്ളി

രാജ്യത്തു കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ള രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ; മറ്റൊന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ്. ഇതിൽ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെടുന്നതു രാജസ്ഥാൻ മാത്രം. രാജസ്ഥാനിലെ ഭരണമാണ് രാജ്യത്തു കോൺഗ്രസിനെ ‘നിലനിർത്തുന്നത്’ എന്ന് അടക്കംപറച്ചിലുമുണ്ട്. തുടർഭരണ പ്രതീക്ഷയുമായി അങ്കത്തിനിറങ്ങിയ പഞ്ചാബിൽ തോറ്റമ്പിയതോടെയാണു കോൺഗ്രസ് മയക്കംവിട്ടുണർന്നത്. അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അടിതെറ്റിയാൽ രാജ്യത്തു പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പു തന്നെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിലാകുമെന്നു മനസ്സിലാക്കിയാണ് നേതൃത്വം ചിന്തൻ ശിബിരം വിളിച്ചുചേർത്തത്. 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് പാർട്ടിക്കു നിവർന്നുനിൽക്കണമെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും വിജയം അനിവാര്യം. രാജസ്ഥാനിലെ സംഘടനാസംവിധാനത്തിന്റെ ശക്തിപ്രകടനമായിക്കൂടിയാണ് ചിന്തൻ ശിബിരത്തെ കോൺഗ്രസ് കണ്ടത്.

അശോക് ഗെലോട്ട്

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതും സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുമൊക്കെ ഭരണത്തുടർച്ച സമ്മാനിക്കുമെന്നാണു കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ, അശോക് ഗെലോട്ട് –സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പോര് വീണ്ടും രൂക്ഷമായാൽ എല്ലാം കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന ആശങ്ക ഹൈക്കമാൻഡിനുണ്ട്. അമരിന്ദർ സിങ്ങിനെ പുറത്താക്കിയതും പിന്നാലെ സിദ്ദു– ഛന്നി പക്ഷങ്ങളുടെ പോരും ചേർന്നു ഭരണം തുലച്ച പഞ്ചാബിലെ സ്ഥിതി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ, രാജസ്ഥാനിൽ ഇനിയുള്ള 2 മാസം നിർണായകമാണെന്നു പാർട്ടി ഉന്നതർ പറയുന്നു.

∙ ‘എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണം, വൈകരുത്’

2018ൽ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കാൻ വിയർപ്പൊഴുക്കിയ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ ഇനിയും വൈകരുതെന്നാണു സച്ചിന്റെ ആവശ്യം. പിസിസി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന താനാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സംഘടനയെ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയം സാധ്യമാക്കിയതെന്നും എന്നാൽ എഐസിസി സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഗെലോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിപദം തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് സച്ചിന്റെ വാദം. മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് അവകാശവാദമുന്നയിച്ച് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് അടുത്തിടെ പലതവണ ഹൈക്കമാൻഡുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പഞ്ചാബിൽ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് അമരിന്ദർ സിങ്ങിനെ മാറ്റാൻ ഏറെ വൈകിയതാണു തിരിച്ചടിക്കു കാരണമായതെന്നും സച്ചിൻ പറയുന്നു. രാജസ്ഥാനിലും ഈ മാതൃകയാണു പിന്തുടരാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലമുണ്ടാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിൽ തന്റെ മികവു പുറത്തെടുക്കാൻ നിയമനം എത്രയും നേരത്തേ വേണമെന്നുമാണു സച്ചിൻ പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി യുവാക്കളെ നിയമിക്കണമെന്ന് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ സച്ചിൻ നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സച്ചിൻ പൈലറ്റ്

ജൂൺ 10നു രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞാലുടൻ സച്ചിനുമായും ഗെലോട്ടുമായും സോണിയ ഗാന്ധി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും ജൂലൈക്കകം വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നപരിഹാരം എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. പടിയിറങ്ങാൻ ഗെലോട്ട് തയാറല്ല; മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒന്നിലും തൃപ്തിപ്പെടാൻ സച്ചിനും. വീണ്ടും പിസിസി പ്രസിഡന്റ് പദവി, പ്രചാരണസമിതി തലവൻ തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹം താൽപര്യം കാട്ടുന്നുമില്ല.

സച്ചിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിച്ചാലും പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമാകില്ല. ബ്രാഹ്മണവിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളായ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ സി.പി.ജോഷി, ഗുജറാത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ഭാരവാഹി രഘു ശർമ, ജാട്ട് നേതാവും പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ഭാരവാഹിയുമായ ഹരീഷ് ചൗധരി എന്നിവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടർചലനങ്ങൾ എന്തായാലും, തീരുമാനം ഏറെക്കാലം വൈകിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡിനു കഴിയില്ല എന്നതാണു സ്ഥിതി. നവംബറിൽ സച്ചിന്റെ വിശ്വസ്തരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ തൃപ്തനാക്കിയിട്ടില്ല.

മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥിനു പകരം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന ഹൈക്കമാൻഡിനോടു പിണങ്ങി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബിജെപിയിലേക്കു പോയതിന്റെ ഓർമ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. സിന്ധ്യ പാർട്ടി വിട്ടത് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നു മാത്രമല്ല, മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാവിമോഹങ്ങളിലും വലിയ കരിനിഴലാണു വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2018ൽ സച്ചിനും സിന്ധ്യയും മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഗെലോട്ടിനും കമൽനാഥിനും അവസരം നൽകാനായിരുന്നു അന്നത്തെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനം. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച ഫലമുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിൽനിന്നു നീക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാർട്ടി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ അധികാരമാറ്റത്തിനുള്ള ആവശ്യം ശക്തമായി. ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതോടെയാണു സിന്ധ്യ കലാപക്കൊടിയുയർത്തി കോൺഗ്രസ് വിട്ടത്. സച്ചിനും കലാപമുയർത്തിയെങ്കിലും പാർട്ടി വിടുന്നതു തടയാൻ ഹൈക്കമാൻഡിനായി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഒന്നരവർഷം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇനിയും കാത്തിരിക്കാനാകില്ലെനാണു പക്ഷേ സച്ചിന്റെ നിലപാട്.

∙ തിരിച്ചുവരാൻ ബിജെപി

2024 ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക ഒരുക്കങ്ങളും അതിനു മുൻപുള്ള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുള്ള തന്ത്രങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബിജെപി നേതൃയോഗം അടുത്തിടെ ജയ്പുരിൽ ചേർന്നത്. രാജസ്ഥാനു പാർട്ടി നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും നേതൃയോഗത്തിന്റെ വേദിയായി ജയ്പുരിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനു പിന്നിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തു പാർട്ടിയിലെ ചേരിതിരിവ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾക്കും നേതൃയോഗത്തിനിടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ സമയം കണ്ടെത്തി.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെ, സംസ്ഥാന ഘടകം മേധാവി സതീഷ് പുനിയ, കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര ഷെഖാവത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജസ്ഥാൻ നേതാക്കളുമായി പാർട്ടി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി.നഡ്ഡ ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭിന്നത മറന്ന് ഒന്നിച്ചുനിൽക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് അന്നു നഡ്ഡ കൈമാറിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ മുഖമായി ആരെയാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കുന്ന ബിജെപി വോട്ടെടുപ്പിനു മുൻപ് സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

അഴിമതി, കാർഷിക കടം എഴുതിത്തള്ളൽ, തൊഴിലില്ലായ്മ, നിയമലംഘനം എന്നിവയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ തുറന്നുകാട്ടാനും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചു. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പാർട്ടി നേതാക്കൾ ചർച്ചയിലൂടെ ഒരേ നിലപാട് എടുക്കണമെന്നും പരസ്പര ഏകോപനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നുമാണു നിർദേശം. രണ്ടു തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വസുന്ധര രാജെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നേതാവ് താനാണ് എന്ന നിലപാടിലാണ്. പുനിയയുടെയും ഷെഖാവത്തിന്റെയും ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ തയാറല്ല. വസുന്ധരയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്നു വാദിക്കുന്ന ഇരുവരും തങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഊഴം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വസുന്ധര രാജെ

വസുന്ധരയും ദേശീയ നേതൃത്വവും കാലങ്ങളായി അത്ര സ്വരച്ചേർച്ചയിലുമല്ല. നേരത്തേ കോൺഗ്രസിൽ കലാപമുയർത്തിയ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ ബിജെപി പാളയത്തിലെത്തിക്കാനും അശോക് ഗെലോട്ടിനെ വീഴ്ത്താനുമുള്ള പദ്ധതിപോലും പാളിയത് വസുന്ധരയും കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള പടലപിണക്കം മൂലമാണ്. 2018ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം നേരിട്ടെങ്കിലും 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 25 സീറ്റുകളിലും കോൺഗ്രസിനെ തറപറ്റിച്ചതാണു ബിജെപിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന 2 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽക്കൂടി കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കി ‘കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം’ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബിജെപി രാജസ്ഥാനിൽ വിജയത്തിൽ കുറച്ചൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

