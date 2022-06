കൊച്ചി∙ നടന്‍ ദിലീപ് ഉള്‍പ്പെട്ട വധഗൂഢാലോചനക്കേസിലെ പ്രതിയും സൈബര്‍ വിദഗ്ധനുമായ സായ് ശങ്കറിന്റെ കപ്യൂട്ടറുകളും ഫോണും തിരിച്ചു നല്‍കണമെന്ന് ആലുവ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി. കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങള്‍ മടക്കി നല്‍കാനാണ് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചത്. ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. സായ് ശങ്കര്‍ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബോണ്ട് കെട്ടിവയ്ക്കണമെന്നും ആലുവ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

വധഗൂഢാലോചനക്കേസില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകള്‍ അഭിഭാഷകന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം പ്രതികളുടെ ഫോണില്‍നിന്നു മായിച്ചു കളഞ്ഞതു സായ്ശങ്കറാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സായ് ശങ്കറിനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാന്‍ അന്വേഷണസംഘം നിയമോപദേശം തേടി.

English Summary: Court order to release hacker Sai Shankar's computers and phones in Dileep included murder conspiracy case