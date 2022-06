ഉത്തർപ്രദേശിൽ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി; 8 മരണം, കുടുങ്ങി 25 പേർ

ഹാപുർ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാപുർ ജില്ലയിൽ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിക്ക് തീപിടിച്ച് എട്ട് മരണം. വൻ ശബ്ദത്തോടെയുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ദൂരസ്ഥലത്തേക്കും തീ പടർന്നു. പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ്. 25 പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. നിരവധി തൊഴിലാളികൾക്കു പരുക്കേറ്റു.

English Summary: Fire broke out at a chemical factory in Uttar Pradesh's Hapur