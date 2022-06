അമൃത്‌സർ ∙ പഞ്ചാബില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് തിരിച്ചടി നല്‍കി നാല് മുന്‍മന്ത്രിമാര്‍ അടക്കം മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. മുന്‍മന്ത്രിമാരായ രാജ്കുമാര്‍ വെര്‍ക, ബല്‍ബീര്‍ സിങ് സിദ്ദു, ഗുര്‍പ്രീത് സിങ് കാങ്കര്‍, സുന്ദര്‍ ശ്യാം അറോറ എന്നിവരാണ് ചണ്ഡിഗഡില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ബിജെപി അംഗത്വമെടുത്തത്.

കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെയും ശിരോമണി അകാലിദളിന്‍റെയും മൂന്ന് മുന്‍ എംഎല്‍എമാരും ബിജെപിയില്‍ ചേർന്നു. നേരത്തേ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ സുനില്‍ ഝാക്കര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേർന്നിരുന്നു. എംഎൽഎമാരുടെ പാർട്ടി മാറ്റം കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹമാണെന്ന് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അമരിന്ദർ സിങ് രാജ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസിന് സംഭവിച്ച തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഇത്തരം നേതാക്കളാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2022ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 117 അംഗ നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് 18 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. അട്ടിമറി വിജയത്തിലൂടെ എഎപി ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു.

English Summary: Jolt to Congress, SAD as mayor, former ministers and MLAs join BJP in Punjab