ബോട്ടിൽനിന്ന് ലേലത്തിനായി ഇറക്കിയത് പഴകിയ മീൻ; 500 കിലോ നശിപ്പിച്ചു

കൊല്ലം ∙ നീണ്ടകര തുറമുഖത്ത് മീൻപിടിത്ത ബോട്ടിൽനിന്ന് 500 കിലോ പഴകിയ മീൻ പിടികൂടി. ഹാർബറിനുള്ളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അയല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീൻ കണ്ടെത്തിയത്. ബോട്ടിൽനിന്ന് ലേലത്തിനായി ഇറക്കിയ പഴകിയ മീൻ നശിപ്പിച്ചു.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ എസ്.അജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2 സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു പുലർച്ചെ മൂന്നിന് പരിശോധന നടത്തിയത്. പിടിച്ചെടുത്ത മീനിന്റെ സാംപിള്‍ രാസപരിശോധനയ്ക്കായി കൊച്ചിയിലെ സെന്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അയച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

English Summary: 500 kg old fish caught from fishermen boat in Neendakara