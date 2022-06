തറയിലിട്ട് ചവിട്ടി, അസഭ്യം; പെൺകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചതിന് യുവതിക്ക് ക്രൂരമർദനം– വിഡിയോ

ലക്നൗ∙ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ യുവതിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച് ഭർത്താവും ഭർതൃസഹോദരിമാരും. യുപിയിലെ മഹോബാ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. യുവതിയെ ഭർതൃസഹോദരിമാർ മർദിക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

രണ്ടു പെൺകുട്ടികളാണ് യുവതിക്ക്. ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കും ആൺകുട്ടി വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. രണ്ടാമതും പെൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയതോടെയാണ് പീഡനം വർധിച്ചതെന്നു യുവതി പറഞ്ഞു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം പോലും നൽകിയിരുന്നില്ല. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കൂലിവേലയ്ക്കു പോകാൻ ആരംഭിച്ചതായും അവർ പറഞ്ഞു.

രണ്ടു സ്ത്രീകൾ ചേർന്ന് യുവതിയെ മർദിക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. തറയിൽനിന്നും എഴുന്നേറ്റു പോകാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിയെ വീണ്ടും ചവിട്ടുന്നതും അടിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. സ്ത്രീകൾ ചേർന്ന് യുവതിയെ അസഭ്യം പറയുന്നതും യുവതി കരയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

English Summary: On Camera, UP Woman Beaten By In-Laws For Having Daughters