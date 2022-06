ദുരന്തമൊഴിയാതെ യുഎസ്; ഫിലാഡൽഫിയ വെടിവയ്പിൽ 3 മരണം, 11 പേർക്ക് പരുക്ക്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഫിലാഡൽഫിയ സൗത്ത് സ്ട്രീറ്റിൽ രണ്ട് ആക്രമികൾ നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീയടക്കം മൂന്നു മരണം. 11 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആക്രമികൾ വെടിവയ്ക്കുന്നത് കണ്ടതായി പൊലീസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഡി.എഫ്.പേസ് പറഞ്ഞു.

'സൗത്ത് സ്ട്രീറ്റിൽ നൂറുകണക്കിന് വ്യക്തികൾ ശനിയാഴ്‌ച ദിവസം ആസ്വദിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. അന്നേരമാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നത്'- പേസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അക്രമികളിൽ ഒരാൾക്കുനേരെ പൊലീസ് വെടിവച്ചെങ്കിലും അയാൾക്ക് വെടിയേറ്റോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റുകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നും രണ്ട് കൈത്തോക്ക് കണ്ടെടുത്തു. ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി കടകൾ അടഞ്ഞുകിടന്നതിനാൽ ആക്രമദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് പേസ് പറഞ്ഞു. കേസ് അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പേസ്, അന്വേഷണത്തിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

