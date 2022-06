ധാക്ക ∙ ബംഗ്ലദേശിലെ ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്‌നര്‍ ഡിപ്പോയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തില്‍ 35 പേര്‍ പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചു. 450 ഓളം പേര്‍ക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണെന്നും മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ചിറ്റഗോങ്ങിലെ സീതാകുണ്ഡിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം.

ഡിപ്പോയിലുണ്ടായ രാസപ്രവര്‍ത്തനം മൂലമാണു തീപിടിത്തം ഉണ്ടായതെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. പൊട്ടിത്തെറിക്കു പിന്നാലെ തീ സമീപങ്ങളിലേക്കു പടരുകയായിരുന്നെന്നു പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാത്രി 9 മണിയോടെ ആയിരുന്നു തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അർധരാത്രിയോടെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായി തീ അതിവേഗം വ്യാപിച്ചതാണു ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

‘തീ പൂര്‍ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടില്ല. അഗ്നിശമന സേനയുടെ 19 യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. നിരവധി ആംബുലൻസുകളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എത്തിച്ചു’– ചിറ്റഗോങ് ഫയർ സർവീസ് ആൻഡ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഫാറുഖ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു. 2011 മേയിലാണു കണ്ടെയ്‍നർ ഡിപ്പോ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്.

English Summary: 35 Killed In Huge Fire At Bangladesh Container Depot, Over 450 Injured