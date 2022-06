ഇന്ത്യയിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്കും ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയുടെ (ഇഎസ്‌സെഡ്) വീതി സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ വിവാദം ശക്തമാവുകയാണ്. കേരളത്തിനെ ഉൾപ്പെടെ ബാധിക്കുന്ന ഈ വിഷയം ഇത്തവണത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചും കനത്ത ചർച്ചയാകുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും പരിഗണിക്കേണ്ടേ എന്ന വലിയ ചോദ്യം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേരെ ചോദ്യമഴ പെയ്തിറങ്ങുന്നു. അടുത്തിടെ കാട്ടുപന്നികളെ കൊല്ലുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കേരളത്തിൽ വിവാദമുണ്ടായി. അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തു വീണ്ടും മഴക്കാലമെത്തിയിരിക്കുന്നു. തലയ്ക്കു മുകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ മുരൾച്ച പലരും കേട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, പ്രളയത്തിന്റെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന തണുപ്പ് മനസ്സിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയാണ്. കേരളം അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ആശങ്കപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്–പ്രഫ. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ. കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടി അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിലെത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു മനസ്സു തുറക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

∙ രാജ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളിലും വന്യജീവി കേന്ദ്രങ്ങളിലുമെല്ലാം കുറഞ്ഞത് ഒരു കിലോമീറ്റർ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല (ബഫർ സോൺ) ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും എന്നുമാണ് കേരള വനംമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു?

ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും പലവിധത്തിലുള്ള കർശനമായ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മുംബൈയിലെ ബോറിവ്‌ലിയിലുള്ള സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷനൽ പാർക്ക്. അവിടെ ഒരു കിലോ മീറ്റർ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റുമോ? ആര്, എങ്ങനെ കൊണ്ടു വരും? പാരിസ്ഥിതികമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതില്ല എന്നു ‍‍ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ഇത് മുംബൈയുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ്. അവിടെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിർത്തണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഇത്തരത്തിൽ കാടടച്ചുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല. പകരം, പരിസ്ഥിതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത്, ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ചു വേണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ.

അതുപോലെ പശ്ചിമഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പറഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക സമിതിയുടെ പാനലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്– അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അവരെക്കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം എന്നതാണ്. അല്ലാതെ അധികാരത്തിലുള്ളവരുടെ മാത്രം തീരുമാനമാകരുത്. അപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നത് അടിമുടി വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ മറ്റൊരുദാഹരണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റ യൂണിറ്റാക്കി എടുത്ത് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല. ഇത്ര കിലോ മീറ്റർ ദൂരം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അതിനൊരു അളവ് ഉണ്ടാവണം.

∙ കേരളവുമായി വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കൾ. മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ, ജനങ്ങൾ, ഭരണസംവിധാനം ഒക്കെ പരിഗണിച്ചാൽ കേരളം എത്രത്തോളം പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദപരമാണ്?

അത് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ. പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള– കേരളത്തെ മാത്രമായി ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല–അധികാരം കൈയാളുന്നവർ ചില നിക്ഷിപ്ത സാമ്പത്തിക താത്പര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങളെയല്ല.

കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കേരളത്തിൽ വലിയ തോതില്‍ ഉരുൾ പൊട്ടലുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉരുൾ പൊട്ടിയ കൂട്ടിക്കൽ എന്ന പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ‍ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കൂട്ടിക്കലിന്റെ മുകളിലുള്ള മലയിൽ നടക്കുന്ന ഖനനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴി‍ഞ്ഞ 10 വർഷമായി ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നും എന്നാൽ ആരും അതിന് ചെവി കൊടുത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. അവർ ഒടുവിൽ ദുരന്തത്തിനിരയായി. അന്ന് ഈ കൂട്ടിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവരുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കാൻ തയാറായിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല. പകരം അത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. കാരണം, അവർക്ക് മറ്റു ചില താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഖേദപൂർവം പറയട്ടെ, അത്തരം താത്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ബിജെപി ആണെങ്കിലും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം (കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 18–ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിക്കലിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിലും കുത്തൊഴുക്കിലും 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.)

∙ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചകളും പ്രതിഷേധങ്ങളുമൊക്കെ കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ‘പരിസ്ഥിതിവാദി’കൾ ഒരു ഭാഗത്തും കർഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മറുഭാഗത്തുമായിരുന്നു. ആ കർഷകർ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ആശങ്കകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ, ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ മുഴുവൻ ശുപാർശകളും അതേ അർഥത്തിൽ നടപ്പാക്കണം എന്ന വാദത്തിൽ താങ്കൾ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ?

ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ ‘പരിസ്ഥിതിവാദികൾ’ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒാരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആളുകൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായി പറയുന്ന ഒരു പ്രവണത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഈ ‘പരിസ്ഥിതിവാദം‌’ എന്നു പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ എയർ കണ്ടിഷൻഡ് മുറികളിലിരിക്കുന്നവർ മുതലുള്ളവരെയാണ്. അതായത്, രാജ്യത്ത് ഒരു വർഷം 150 പേർ കടുവകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും, അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്തു വില കൊടുത്തും ഞങ്ങള്‍ കടുവകളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നു പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. നാഷനൽ പാർക്കുകളിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ ‍‍ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന കടുവകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാതെയുള്ള ആ അഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിവാദികൾ എന്നു വിളിച്ചേക്കും. ഞാനിന്ന് ഗഡ്ച്ചിറോളിയിലുള്ള എന്റെ ചില ആദിവാസി സുഹ‍ൃത്തുക്കളെ കണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ ഉറ്റവരടക്കം കടുവയുടെ ആക്രമണമത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാവുന്ന മനുഷ്യരാണത്. എനിക്കവരുടെ നഷ്ടത്തിൽ ഖേദവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിവാദമെന്നും പരിസ്ഥിതിവാദികളെന്നുമൊക്കെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ അടച്ചു പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അവർ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും എന്തു നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്.

ഇനി ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം. അത് പൂർണമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. കഠിനമായ നിബന്ധനകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതിനു പകരം ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇത് വായിക്കൂ, ഇതിലെ നിർദേശങ്ങൾ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ചർച്ച തുടങ്ങിവയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അത് കേരളത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമസഭകൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഫീഡ്‍ബാക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം, ജനകീയാസൂത്രണം നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണത്. ഗ്രാമസഭകളിലേക്കു പോയി എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നു തീരുമാനിച്ച വളരെ ആത്മാർഥമായ കാര്യമായിരുന്നു അത്. ഞാനും അതിൽ പങ്കുവഹിച്ച ആളാണ്. എനിക്ക് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലുള്ളവ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ മാതൃകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അല്ലാതെ 60 ശതമാനം ഇതിന്, ബാക്കി അതിന് എന്നൊക്ക മാധവ് ഗാ‍ഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞു എന്നല്ല. ഏറ്റവും ലോലമായ പ്രദേശങ്ങൾ, ഏറ്റവും കുറവ് ലോല പ്രദേശങ്ങൾ, ഇതിന്റെ മധ്യേയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്നൊക്കെ തിരിക്കുകയും അത് വളരെ ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗങ്ങളില്‍ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ പറ​ഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു.

∙ കേരളത്തിലടക്കം മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘർഷം ഏറി വരികയാണ്. ആനകളും കടുവകളും കൂടുതലായി നാട്ടിലേക്കിറങ്ങുന്നു. ഈയടുത്ത് കരടി പോലും നാട്ടിലിറങ്ങിയ സംഭവം കേരളത്തിലുണ്ടായി. എന്താണ് ഇതിനൊരു പോംവഴി?

കാട്ടുപന്നി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനീയടുത്ത് മലയാള മനോരമയിൽ തന്നെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അതായത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം യാതൊരു യുക്തിയുമില്ലാത്തതാണ്. അത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചേര്‍‌ന്നതല്ല. സംരക്ഷിത വനപ്രദേശങ്ങളുടെ പുറത്ത് വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നതിന് ഇത്രയും നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള വേറൊരു രാജ്യമുണ്ടാകില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാട്ടുപന്നികൾ വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. 100 കിലോ മീറ്റർ അകലെയൊക്കെയാണ് വനം. അവിടെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വന നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിലാകേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ അവയെ കൊന്നാൽ നമ്മൾ ക്രിമിനലുകളാകും. സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അനുവദനീയമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവനേക്കാൾ അവർക്ക് വലുത് കാട്ടുപന്നികളാണ്. ഞാനതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാതൃകകളും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നോർവെയും സ്വീഡനും ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നോക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അറിയാം എന്നതുകൊണ്ട് ആ നടപടികൾ വളരെ പരിചിതവുമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രിത അളവിലുള്ള വേട്ടയാടൽ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ്. സ്വീഡനിൽ അത് എത്രയാണ് എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗ്രാമസഭകൾക്ക് തുല്യമായ പ്രാദേശിക സംവിധാനങ്ങളാണ്. അതായത്, മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം. അത് എത്രയാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് താഴേത്തട്ടിൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടാണ്. അഴിമതി നിറഞ്ഞ വനം വകുപ്പ് സംവിധാനങ്ങളല്ല, മറിച്ച് പ്രാദേശിക ജനതയ്ക്കാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബോധ്യങ്ങളുള്ളതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. എന്നാൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വനംവകുപ്പ് സംവിധാനമാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്നതാണ് വൈരുധ്യം.

∙ ഈയടുത്ത് കേരള സർക്കാർ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് നൽകുക, നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് പന്നികളെ കൊന്നു കുഴിച്ചിടുക തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 4000 രൂപയൊക്കെ ഓരോ സമയത്തും ചെലവാകുന്നുണ്ട്, അത് ആരു തരും എന്നൊക്കെ ആ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പരാതിപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഈ കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നതിനു പകരം കുഴിച്ചിടുന്നതെന്തിനാണെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ചോദിക്കുന്നത്. എന്തു തോന്നുന്നു?

അങ്ങേയറ്റം തലതിരിഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാഷനൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ പരിശോധിക്കുക. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 75 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ 32–43 ശതമാനം പേർ ഇന്നും പോഷകാഹാരം ലഭിക്കാത്തവരാണ് എന്ന കണക്ക് ആ സർവേയിൽ കാണാം. ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരം ലഭിക്കാത്ത ഇത്രയും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇത്. ഇവിടെ പട്ടിണി അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയാളുകൾ ഉണ്ടെന്നു കൂടി നോക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവച്ചു കൊല്ലാനും അതിനെ കുഴിച്ചിടാനും 4000 രൂപ ചെലവിടുന്നതും ആ ഭക്ഷണം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാതെ കുഴിച്ചിടുന്നതും അതിക്രമവും ക്രൂരവുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

∙ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2018, 2019 വർഷങ്ങളിൽ പ്രളയവും അതിനടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. എന്താണ് ഈ വർഷം ഉണ്ടാവുക എന്നറിയില്ല. കേരളം ഇനിയങ്ങോട്ടു സ്വീകരിക്കേണ്ട കരുതലുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമെന്താണ്?

പാരിസ്ഥിതികമായി അതീവലോലമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തിവരുന്ന റോഡ് നിര്‍മാണമടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നിർത്തി വയ്ക്കുക എന്നതെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഉരുൾ പൊട്ടൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അത് സർക്കാരിനു അടിയന്തരമായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേയുള്ളൂ. സിൽവർ ലൈൻ‌ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും മെറ്റലടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ ക്വാറികൾ വേണ്ടി വരും. പരിസ്ഥിതി ലോലമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അത്തരം ക്വാറികൾ തുറക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിക്കൽ ഉണ്ടായതു പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നത് നാം കാണാതിരിക്കരുത്.

English Summary: Exclusive interview with Indian Ecologist and Academic Prof.Madhav Gadgil on World Environment Day 2022