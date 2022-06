തിരുവനന്തപുരം∙ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അരലക്ഷംപേര്‍ക്കാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് പുതുതായി പട്ടയം നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് യുണീക് തണ്ടപ്പേര് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി. ഒരാൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയെല്ലാം ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിലും അധാർ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒറ്റ തണ്ടപ്പേരിലാകും. വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെ കൈവശത്തിലുളള ഭൂമിയിൽ കുടിയേറി പാർത്തവർക്ക് ഭൂമി നൽകാനും ആലോചന തുടങ്ങി.

സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭൂമിയാണെങ്കിൽ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്കു പതിച്ചു നല്‍കാനാണ് ആലോചന. ഭൂരഹിതരായ മുഴുവന്‍ പേര്‍ക്കും ഭൂമി നല്‍കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമെന്ന് റവന്യൂമന്ത്രി കെ.രാജൻ പറയുന്നു. സർക്കാർ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ റവന്യൂവകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി മനോരമ ഓൺലൈനുമായി സംസാരിക്കുന്നു.

∙ അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻപേര്‍ക്കും പട്ടയം

‘സ്വന്തമായി ഒരുതരി മണ്ണും അതിലൊരു കൊച്ചുകൂരയും സ്വപ്നം കാണാത്തവരായി ആരുമില്ല. അങ്ങനെയൊരു സ്വപ്നം കേവലം സ്വപ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുമെന്നു കരുതിയവര്‍ക്കു മുന്നില്‍ യാഥാര്‍ഥ്യബോധത്തിന്റെ കൈത്തിരിയുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നില്‍ക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ആറുവര്‍ഷത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അനുഭവം. ചേര്‍ത്തുപിടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും നിറംകെട്ടുപോയ ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക് നിറം പകരാനും ഇവിടെ ഒരു ഭരണകൂടമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവും ഉറപ്പും നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും ചെറുതല്ല. ആ ഇടപെടലുകളില്‍ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെതായ ഒരു പങ്ക് നിര്‍വഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിലുള്ള സന്തോഷവും ചെറുതല്ല.

തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന തല പട്ടയ മേളയിൽ പട്ടയം ലഭിച്ച പൂത്തൂർ മരോട്ടിച്ചാൽ അമ്മിണി ചാത്തുണ്ണി മന്ത്രി കെ.രാജനെ ആസ്ലേഷിക്കുന്നു. ആദ്യ.പട്ടയം കൈപ്പറ്റിയ പീച്ചീ മയിലാടും പാറ റോസി ചാക്കോ സമീപം. (ഫയൽ ചിത്രം : റസൽ ഷാഹുൽ ∙ മനോരമ).

സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റ് ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ അരലക്ഷത്തില്‍പരം കുടുംബങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റി. അര്‍ഹരായ മുഴുവന്‍ പേര്‍ക്കും പട്ടയം നല്‍കി ഭൂമിയുടെ നേരവകാശികളാക്കി അവരെ മാറ്റുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയത്‌നത്തിലാണ് റവന്യൂ വകുപ്പും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും’.

∙ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി യുണീക്ക് തണ്ടപ്പേര്‍ സംവിധാനം

‘ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണലുകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാതെയുളള 1,27,242 കേസുകള്‍ ഉടനെ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതോടുകൂടി കുടിയായ്മ, കുടികിടപ്പ് എന്നീ അവകാശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കപ്പെടും. എന്നാല്‍, ഭൂപരിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുളള മിച്ചഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിനുളള ശ്രമങ്ങള്‍ കുറച്ചു കൂടി ഗൗരവത്തോടെ തുടരേണ്ടതാണെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കേരളത്തില്‍ യുണീക്ക് തണ്ടപ്പേര്‍ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഒരാൾക്കു സംസ്ഥാനത്തുള്ള എല്ലാ ഭൂമിക്കും 13 അക്കമുള്ള യുണിക് തണ്ടപ്പേരായിരിക്കും.

ആധാറുമായി ലിങ്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒടിപി ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനായോ വില്ലേജ് ഓഫിസിലെത്തി വിരലടയാളം പതിപ്പിച്ചോ തണ്ടപ്പേരിനെ ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം. വിദേശ കമ്പനികളുടെ കൈവശത്തിലുളള രേഖയില്ലാത്ത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുളള ശ്രമങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു. വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെ കൈവശത്തിലുളളതും ജനങ്ങള്‍ കുടിയേറി പാര്‍ത്തിട്ടുളളതും, സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ ഭൂമി കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്കു പതിച്ചു നല്‍കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് സമഗ്രമായ പദ്ധതി തയാറാക്കും’.

∙ പട്ടയ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എംഎല്‍എ ഡാഷ് ബോര്‍ഡ്

‘സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റ് ആദ്യ നാളുകളില്‍ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ നിയമസഭാ സാമാജികരുടെയും യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു. ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലുമുളള പട്ടയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും അവ എംഎല്‍എ ഡാഷ് ബോര്‍ഡ് എന്ന ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി പരിഹാരം കാണാനും തീരുമാനിച്ചു. ഡാഷ് ബോര്‍ഡിലേക്ക് എല്ലാ നിയമസഭാ സാമാജികര്‍ക്കും ലോഗിന്‍ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും നല്‍കി.

ഇതുവഴി എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് അവരുടെ മണ്ഡലത്തിലെ പുരോഗതി ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി നിരീക്ഷിക്കാനാവും. ഇതുകൂടാതെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ഭൂരഹിതരുടെ എണ്ണം, ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത, ലഭ്യമായ ഭൂമിയില്‍ പട്ടയ വിതരണത്തിനുള്ള തടസ്സം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു പട്ടയ ഡാഷ് ബോര്‍ഡും സജ്ജമാക്കി. പട്ടയ ഡാഷ് ബോര്‍ഡിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് പരിഹാരം കാണുന്നതിനു മന്ത്രി ഓഫിസില്‍ പ്രത്യേക ടീമും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു’.

റവന്യൂമന്ത്രി കെ.രാജൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ ഇ പട്ടയവും ഡിജി ലോക്കറും

‘പട്ടയ അപേക്ഷകള്‍ക്കൊപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ട പട്ടയ പകര്‍പ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയുടെ ബാഹുല്യമാണ് ഇ പട്ടയം എന്ന ആശയത്തിലേക്കു വഴിതെളിച്ചത്. ഡിജിറ്റല്‍ ഒപ്പ്, ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് എന്നിവ സഹിതം ഒരു പ്രത്യേക സോഫ്ട്‌വെയറിലൂടെ അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന പട്ടയങ്ങള്‍ സെര്‍വറില്‍ ശേഖരിക്കപ്പെടും. പട്ടയം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പകര്‍പ്പ് അനായാസം വീണ്ടെടുക്കാനാവും.

കൂടാതെ, ഏതൊരു അതോറിറ്റിക്കും പട്ടയത്തിലെ ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് അതിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാനും വ്യാജ പട്ടയങ്ങള്‍ തടയാനും സാധിക്കും. ആധാര്‍ അധിഷ്ഠിതമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇ പട്ടയങ്ങള്‍ ഡിജി ലോക്കറില്‍ ശേഖരിക്കപ്പെടും എന്നതിനാല്‍ എവിടെ വച്ചും എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും പട്ടയ പകര്‍പ്പ് ലഭ്യമാക്കാനാകും. ഒരാള്‍തന്നെ ഒന്നിലധികം പട്ടയങ്ങള്‍ നേടുന്നതും ഒഴിവാക്കപ്പെടും’.

∙ ക്രയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ക്കായി പ്രത്യേക കര്‍മപരിപാടി

‘സംസ്ഥാനത്തെ 77 ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണലുകളിലായി ഏകദേശം 1,27,242 അപേക്ഷകളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. അപേക്ഷകള്‍ കൈകാര്യ ചെയ്യുന്നതിന് ജീവനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന കര്‍ത്തവ്യമാണ് ആദ്യം ഏറ്റെടുത്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണലുകളിലെയും ലാൻഡ് ബോര്‍ഡുകളിലേയും ജീവനക്കാരെ നാല് മേഖലകളായി തിരിച്ച് അവര്‍ക്കു കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ പരിശീലനവും നിയമം സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനു ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിലൂടെ ക്രയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിതരണത്തില്‍ വളരെയധികം പുരോഗതി ഉണ്ടായി.

റവന്യൂമന്ത്രി കെ.രാജൻ ( ചിത്രം: സമൂഹമാധ്യമം)

സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും വിവിധ ലാൻഡ് ബോര്‍ഡുകളിലുമായി 1295 മിച്ചഭൂമി കേസുകള്‍ നിലവിലുണ്ട്. ഈ കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയാല്‍ 3325.61 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനും ഭൂരഹിതരായവര്‍ക്കു വിതരണം ചെയ്യാനുമാകും. ഈ കേസുകളുടെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുളള തീര്‍പ്പിനായി സംസ്ഥാനത്തെ ലാൻഡ് ബോര്‍ഡുകളെ 4 മേഖലകളായി തിരിച്ച് ഓരോ മേഖലയുടെയും ചുമതല ഓരോ ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടര്‍മാര്‍ക്കു നല്‍കി അതിവേഗത്തിൽ കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനുളള നടപടികളും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്’.

∙ മലയോര മേഖലയ്ക്കും തീരദേശത്തിനും പ്രത്യേക പരിഗണന

‘അടുത്തഘട്ടം പട്ടയ വിതരണത്തില്‍ മലയോര മേഖലയ്ക്കും തീരദേശത്തിനും പ്രാധാന്യം നല്‍കി, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെകൂടി ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അർഹരായ മുഴുവൻ പേർക്കും ഭൂമി നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക കര്‍മ പദ്ധതി തയാറാക്കും. എല്ലാവര്‍ക്കും ഭൂമി, എല്ലാ ഭൂമിക്കും രേഖ, എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്മാര്‍ട്ട് എന്ന കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്’.

English Summary: Land for all; Unique Thandaper System to be in force: Interview with Revenue Minister K. Rajan