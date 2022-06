ജയ്പുർ∙ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ സര്‍വകലാശാലകളുടെ ചാന്‍സലര്‍ പദവിയില്‍നിന്ന് ഗവര്‍ണറെ ഒഴിവാക്കും. രാജസ്ഥാൻ ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്രയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോരിനിടെ, സര്‍വകലാശാലകളുടെ ചാന്‍സലര്‍ സ്ഥാനം ഗവര്‍ണറില്‍നിന്ന് എടുത്തു കളയാന്‍ സര്‍ക്കാർ നീക്കം തുടങ്ങി.

ചാൻസലറെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട്‌ നിയമിക്കും. ഇതിനായി നിയമനിർമാണം നടത്തും. ഗവര്‍ണര്‍മാര്‍ക്ക് സര്‍വകലാശാല വിസിറ്റര്‍ പദവി നൽകാനാണ് തീരുമാനം. നിലവിൽ സര്‍വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം ചാന്‍സലര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഗവർണറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

നേരത്തേ ബംഗാളിൽ സര്‍വകലാശാലകളുടെ ചാന്‍സലര്‍ പദവിയില്‍നിന്ന് ഗവര്‍ണറെ നീക്കാൻ മമതാ ബാനര്‍ജി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരില്‍നിന്ന് ഇത്തരമൊരു നീക്കം ആദ്യമായാണ്.

English Summary: Rajasthan govt plans a Bill to take chancellor role from Governor