മോദി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ശുചിമുറി നൽകി, രാജ്യത്ത് ബലാത്സംഗം കുറഞ്ഞു: പ്രശംസിച്ച് വക്താവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ശുചിമുറി നിർമിക്കുന്നതിനു നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ഊന്നൽ നൽകിയതിനു പിന്നാലെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ കുറഞ്ഞുവെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പത്ര. ഡൽഹി ബിജെപി ഓഫിസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘പെൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ചതിൽനിന്നും വനിതകളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിൽനിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. രാജ്യത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞത്, വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ശുചിമുറിയില്ലാത്തതാണു പ്രശ്നമെന്നാണ്.

ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ രാത്രി പ്രാഥമിക കൃത്യം നിർവഹിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് മിക്ക ബലാത്സംഗങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ആരോഗ്യവുമായി മാത്രമല്ല, ഓരോരുത്തരുടെയും അന്തസ്സുമായും ശുചിമുറികൾക്കു ബന്ധമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പെൺകുട്ടികൾക്കു ശുചിമുറികൾ നിർമിച്ചു നൽകിയതോടെ ഒട്ടേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ കുറഞ്ഞു.

ചെങ്കോട്ടയിൽനിന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ശൗചാലയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മോദി അതു ചെയ്തു. ശുചിമുറികളുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ്’– നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ആറു ലക്ഷത്തിലധികം ഗ്രാമങ്ങൾ തുറസ്സായ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിൽനിന്ന് മുക്തമായെന്നും സംബിത് പറഞ്ഞു.

‘ജൻ ധൻ’ അക്കൗണ്ടിലൂടെ മാത്രം കോവിഡ് കാലത്ത് 20 കോടി വനിതകളിലേക്കാണു സഹായമെത്തിയത്. മോദിക്ക് വേണ്ടി വോട്ടു ചെയ്ത ‘നിശബ്ദ വോട്ടർ’മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗം ഈ വനിതകളാണ്. മോദി സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടെയുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലാണ് ‘ഗുണഭോക്താവ്’ എന്ന വാക്ക് പുതുതായി എഴുതിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത്. നേരത്തേ സർക്കാരുകൾ രൂപീകരിച്ചത് വോട്ടർമാരുടെ ജാതി, മതം എന്നിവയും കുടുംബവാഴ്ചയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. എന്നാലിന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾ തീരുമാനിക്കും ആര് അധികാരത്തിലെത്തണമെന്ന്.

പഞ്ചാബിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അധികാരത്തിലെത്തി 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന് അഴിമതിയുടെ പേരിൽ ഒരു മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നു, എന്നാൽ എട്ടു വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടെ ഒരു കേന്ദ്ര മന്ത്രിക്കെതിരെ പോലും അഴിമതി ആരോപണമുണ്ടായിട്ടില്ല. ‘സ്കാമിൽനിന്ന് സ്കീമിലേക്കുള്ള’ (അഴിമതിയിൽനിന്ന് ജനോപകാര പദ്ധതികളിലേക്ക്) മാറ്റമാണ് എട്ടു വർഷത്തെ മോദി ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യ കണ്ടതെന്നും സംബിത് പത്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



